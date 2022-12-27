Как можно увеличить скорость интернета

Стабильный, качественный и быстрый домашний интернет — это абсолютная необходимость для каждого человека, без которой не обойтись ни в быту, ни в профессиональной деятельности. Но иногда бывает такое, что скорость интернета падает, что несет в себе массу негативных последствий. Что же делать в такой ситуации? Далеко не всегда нужно сразу же звонить в службу поддержки провайдера, так как в некоторых случаях устранить эту неприятность можно и самостоятельно.

Основные причины снижения скорости интернета

В первую очередь, необходимо точно определить причину, по которой снизилась скорость подключения к сети. Наиболее распространенными из них являются такие источники возникновения неполадки:

технические проблемы, возникающие на стороне провайдера;

проблемы в программном обеспечении, которые могут быть вызваны попаданием вирусов и вредоносных программ;

использование старой прошивки или неправильные настройки роутера;

параллельная работа большого количества фоновых программ;

неправильная настройка модуля Wi-Fi либо сетевой карты;

использование устаревших каналов связи, которые не справляются с потребностями современных пользователей.

В зависимости от выявленной причины будут различаться и методы устранения возникнувшей проблемы.

Несколько способов увеличения скорости подключения

Прежде чем приступать к устранению проблемы, стоит проверить фактическую скорость подключения к сети. В частности, абоненты интернет-провайдера Сеть Ланет могут самостоятельно выполнить тест скорости, воспользовавшись для этого удобным функционалом на официальном сайте компании.

Самостоятельно увеличить скорость передачи данных можно такими способами:

установите лицензированное антивирусное ПО, чтобы удалить вирусы и улучшить производительность устройства;

одновременно используйте не более четырех-пяти вкладок, а также загружайте объемные файлы поочередно;

используйте блокировщики рекламы, что также положительно сказывается на скорости загрузки;

регулярно освобождайте браузер и память ПК или ноутбука от лишней загруженности, очищая ненужные файлы;

проверьте настройки роутера и замените его на более современное устройство, если он не поддерживает новейшие стандарты передачи данных.

Если же вас не устраивает имеющаяся скорость подключения, вы можете обратиться в Сеть Ланет и подключить интернет на наивысшей скорости — 1 Гбит/с. У гигабитного интернета имеется множество существенных преимуществ, среди которых — возможность смотреть потоковые видео в высоком разрешении, скачивать большие объемы файлов, а также одновременно подключать к сети множество устройств без потери качества соединения. Если вы заинтересованы в улучшении своего тарифа, свяжитесь со специалистами Сети Ланет по контактному номеру телефона, либо оставьте свою заявку в соответствующей форме на сайте провайдера.