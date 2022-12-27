Как можно увеличить скорость интернета
Стабильный, качественный и быстрый домашний интернет — это абсолютная необходимость для каждого человека, без которой не обойтись ни в быту, ни в профессиональной деятельности. Но иногда бывает такое, что скорость интернета падает, что несет в себе массу негативных последствий. Что же делать в такой ситуации? Далеко не всегда нужно сразу же звонить в службу поддержки провайдера, так как в некоторых случаях устранить эту неприятность можно и самостоятельно.
Основные причины снижения скорости интернета
В первую очередь, необходимо точно определить причину, по которой снизилась скорость подключения к сети. Наиболее распространенными из них являются такие источники возникновения неполадки:
- технические проблемы, возникающие на стороне провайдера;
- проблемы в программном обеспечении, которые могут быть вызваны попаданием вирусов и вредоносных программ;
- использование старой прошивки или неправильные настройки роутера;
- параллельная работа большого количества фоновых программ;
- неправильная настройка модуля Wi-Fi либо сетевой карты;
- использование устаревших каналов связи, которые не справляются с потребностями современных пользователей.
В зависимости от выявленной причины будут различаться и методы устранения возникнувшей проблемы.
Несколько способов увеличения скорости подключения
Прежде чем приступать к устранению проблемы, стоит проверить фактическую скорость подключения к сети. В частности, абоненты интернет-провайдера Сеть Ланет могут самостоятельно выполнить тест скорости, воспользовавшись для этого удобным функционалом на официальном сайте компании.
Самостоятельно увеличить скорость передачи данных можно такими способами:
- установите лицензированное антивирусное ПО, чтобы удалить вирусы и улучшить производительность устройства;
- одновременно используйте не более четырех-пяти вкладок, а также загружайте объемные файлы поочередно;
- используйте блокировщики рекламы, что также положительно сказывается на скорости загрузки;
- регулярно освобождайте браузер и память ПК или ноутбука от лишней загруженности, очищая ненужные файлы;
- проверьте настройки роутера и замените его на более современное устройство, если он не поддерживает новейшие стандарты передачи данных.
Если же вас не устраивает имеющаяся скорость подключения, вы можете обратиться в Сеть Ланет и подключить интернет на наивысшей скорости — 1 Гбит/с. У гигабитного интернета имеется множество существенных преимуществ, среди которых — возможность смотреть потоковые видео в высоком разрешении, скачивать большие объемы файлов, а также одновременно подключать к сети множество устройств без потери качества соединения. Если вы заинтересованы в улучшении своего тарифа, свяжитесь со специалистами Сети Ланет по контактному номеру телефона, либо оставьте свою заявку в соответствующей форме на сайте провайдера.
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