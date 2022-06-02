Як легко перетворити старий iPhone на веб-камеру

Багато людей, виявивши у себе старий телефон, навіть не здогадуються, що йому можна знайти цілком корисне застосування. Натомість вони викидають його або так і залишають припадати пилом без діла. У цій статті ми розповімо про те, як можна простим способом перетворити старий iPhone на повноцінну веб-камеру для відеозв’язку.





Перетворюємо iPhone на веб-камеру за допомогою програми Camo

Для цього вам потрібно завантажити програму під назвою “Камуфляж”. Завантажити її можна із App Store. Софт абсолютно безпечний – можете не боятися.

Після встановлення програми на телефон, потрібно встановити її на той ПК, де ви збираєтеся використовувати iPhone як веб-камеру. Для цього в програмі треба натиснути клавішу Send Link і почати установку, принагідно давши додатку всі необхідні дозволи. Наступний крок – встановлення з’єднання ПК та iPhone. Оптимальний спосіб – підключити смартфон за допомогою кабелю. Після того, як телефон підключений до ПК, на iPhone потрібно відкрити програму “Камуфляж” і натиснути клавішу Get Started. Після цього, ви можете вибирати Camo як джерело відеозв’язку в таких програмах як Discord, Skype, Zoom та інших.

Зазначимо, що користуватися Camo можна абсолютно безкоштовно та без будь-яких серйозних обмежень. Платна версія лише надає доступ до приємних бонусів на кшталт високої роздільної здатності, ефектів, накладання фону і т.д.

Зауважте, що, якщо ви збираєтеся використовувати iPhone як веб-камеру, вам майже напевно доведеться докупити до нього штатив, оскільки інакше зловити нормальний ракурс буде практично нереально.

Якщо такої можливості немає – скористайтеся підручними засобами, наприклад, зробіть стійку з книг.