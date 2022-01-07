Виявляється, нестерпного болю можуть завдати, навіть, ці крихітні тварини

Нас оточує величезна кількість тварин і деякі з них дуже небезпечні. Логічно припускати, що чим більший звір, тим більше мук він може заподіяти. Але історичний досвід людей показує, що нестерпний біль найчастіше завдають крихітні живі організми.





Наприклад, ви напевно чули про маленьких риб ванделіїв ( Vandellia cirrhosa), які мешкають у водах річки Амазонка. Їхня небезпека полягає в тому, що вони легко проникають у статеві органи людей та розправляють плавники. Тим самим вони завдають глибоких ран і живляться кров’ю жертви доти, доки вона не загине. Щоб врятувати людину, потрібна складна хірургічна операція, а професійних лікарень в Амазонці, звичайно ж, немає. Таких небезпечних істот дуже багато і про деяких з них зараз і йтиме мова.

Круглі черв’яки анкілостоми

Анкілостоми – це паразитичні круглі хробаки, які живуть у кишечнику заражених людей та тварин. Ці створіння можуть проникнути в організм різними способами. Наприклад, вони можуть пройти крізь шкіру та проникнути в судини і вже по них дістатися до кишечника. На думку вчених, зараження може статися навіть під час прогулянки босоніж. Фахівці Центру з контролю та профілактики захворювань США вважають, що чисельність заражених цими паразитами людей сягає 740 мільйонів людей. Після потрапляння в кишечник вони збільшуються в розмірах і відрощують зуби. Згодом, як ви вже могли здогадатися, вони починають буквально пожирати кишечник зсередини, завдаючи сильних мук.

Анкілостома

Підшкірні глисти

Паразитичні черв’яки, які живуть в організмах людей та тварин, називаються гельмінтами. Вони можуть завестися практично де завгодно, але найстрашнішими за рівнем мук, що доставляють, є хробаки, що живуть у глибоких шарах шкіри. У деяких випадках вони живуть навіть у м’язових тканинах. Вони проникають у такі місця через укуси комах на зразок комарів. Будучи в постійному русі, вони викликають сильне свербіння та гострий біль, а в деяких випадках є смертельно небезпечними.

Глисти можуть оселитися навіть під шкірою

Піщані блохи

Піщані блохи – це паразитичні істоти, довжина тіла яких становить трохи більше 1 мм. Вони живуть у теплих краях, максимально близько до води. Але в історії є випадки, коли їх зустрічали у найнесподіваніших місцях. Як і всі інші блохи, вони добре стрибають і харчуються кров’ю людей та тварин. Хворобу, яка виникає при їхньому проникненні в організм, прийнято називати саркопсілезом.

Піщана блоха

Найбільшу небезпеку для людей становлять самки цих створінь. Для продовження роду вони вгризаються у шкіру та відкладають у ній яйця. Приблизно через тиждень місце проникнення збільшується у розмірах та починає нагадувати білу горошину. Самка гине, якщо з яєць вилуплюються дитинчата і вивільняються назовні. Чи варто говорити, що люди при цьому відчувають не тільки жах від того, що відбувається, а й нестерпний біль?

Вольфартові мухи

Подивіться на фотографію нижче – може здатися, що це просто чергова муха, яка набридає теплими літніми вечорами. Так, вона мало чим відрізняється від решти мух, але з нею та іншими представниками виду Wohlfahrtia magnifica варто бути досить обережними. Справа в тому, що ці створіння також відкладають яйця під шкіру людей. Це страшно усвідомлювати, але у кожної самки формується близько 200 личинок, кожна з яких має потужні щелепи. Незважаючи на свій розмір 5 міліметрів, вони легко прогризають ходи в тканинах людини і тим самим завдають нестерпного болю.

Вольфартова муха

Комахи хальциди

У тропічних країнах живуть комахи, які теж ніби не таять у собі нічого небезпечного. Йдеться про хальциди (Chalcidoidea), розміри тіла яких становлять від 0,2 до 5 міліметрів. Як і більшість вищезгаданих створінь, вони відкладають личинки під шкіру людей. Найбільша небезпека виникає, коли личинки опиняються у вусі — з великою ймовірністю, вони дістаються головного мозку. А це не лише болісно, ​​а й смертельно.

Хальцида

Наприкінці 2021 року ми розповідали, що комахи дійсно можуть бути паразити. Іноді вони виявляються страшними і викликають напади.