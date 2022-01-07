Що трапиться, якщо на 2 тижні відмовитися від цукру: висновки вчених

Вчені встановили, що найнебезпечніший продукт для людини – цукор. У цьому матеріалі ми розбиралися, чому це так і чи варто обмежувати споживання цього продукту.





Що таке цукор

Цукор – низькомолекулярні вуглеводи, вони швидко розщеплюються організмом та дають енергію на короткий термін. Ми знаємо безліч видів цукру – глюкоза, фруктоза, галактоза та інші. Цукор є майже у всіх продуктах харчування. Наприклад, ложка цукру з чаю швидко потрапляє в кров, а ось цукор з фруктів і ягід поступово проникає в кров і в міру розщеплення мікроелементів та клітковини надходить у кров.

У чому небезпека цукру

Цукор – продукт, створений людиною, а не природою. По-суті, це порошок із хімічною формулою фруктоза плюс глюкоза. Ще ніколи жоден продукт не завдавав стільки шкоди людству. Інсульт, інфаркт, атеросклероз, цукровий діабет – це ще не всі проблеми від вживання цукру.

Надмірну кількість цукру організм не може перетравити. Саме в цьому причина ожиріння, цукрового діабету та серцево-судинних захворювань.

75% всіх продуктів харчування містить доданий цукор. Насправді, це масштабна проблема, яка повільно знищує здоров’я людей.

Часте вживання цукру призводить до того, що знижується вироблення гіалуронової кислоти, яка відповідає за зволоження та збереження вологості шкіри. Це завдає істотної шкоди. Шкіра стає сухою та зневодненою, тому виглядає нездоровою. Також розширюються пори, з’являються набряки та темні кола під очима. Лікарі стверджують, що лише два тижні без цукру і ваша шкіра знову почне сяяти, а самопочуття суттєво покращиться. При цьому потрібно відмовитися не тільки від цукру в каві, а й від солодощів, газованих напоїв, магазинних соків та інших продуктів, що містять доданий цукор.