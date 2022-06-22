Як віртуальна реальність впливає на зір людини

Майбутнє – за віртуальною реальністю. З появою платформи Metaverse та інших VR ми швидко рухаємося в цьому напрямку. Безперечно, що віртуальна реальність змінить повсякденне життя людини так само, як це зробив інтернет.





Щоб забезпечити справжній віртуальний досвід і повноцінне занурення, в системах VR використовуються дисплеї, що закріплюються на голові та повністю закривають очі. Одна з проблем, що хвилюють перших користувачів цієї передової технології, полягає в тому, як VR гарнітура впливає на зір. Чи може пристрій завдати шкоди очам?

Як працює віртуальна реальність?

VR у її нинішньому вигляді існує з 1960-х років. Рання, нецифрова віртуальна реальність була спрямована на зміну звичних візуальних вражень. Переважно це були перегляди панорамних картин, кінофільмів, стереоскопічних фотографій.

Зараз, кажучи «віртуальна реальність», ми маємо на увазі реалістичний та інтерактивний тривимірний світ, створений за допомогою комп’ютерних технологій. Користувачі можуть досліджувати та взаємодіяти з цим світом, відчуваючи ілюзію фізичної та ментальної присутності всередині нього.

Комплект VR зазвичай включає:

шолом віртуальної реальності, схожий на зварювальний козирок;

комп’ютер або смартфон із програмним забезпеченням для створення 3D-реальності;

кабель, зазвичай HDMI або USB-C, що з’єднує гарнітуру з комп’ютером чи смартфоном;

систему моніторингу введення, яка відстежує рух голови та рук за допомогою датчиків та тактильного зворотного зв’язку.

Основна мета будь-якої системи VR – створити аудіовізуальну ілюзію занурення. Ключовою технологією виведення зображення є гарнітура віртуальної реальності, що створює тривимірне середовище.

Кожна гарнітура VR має два дисплеї – по одному для кожного ока – за рахунок чого створюється стереоскопічний ефект, що дає ілюзію глибини. Екрани налаштовуються за допомогою лінз з автофокусом, які реагують на кожен рух або зміну положення очей. Саме з цим пов’язані побоювання користувачів.

Досліди щодо впливу VR на зір

Багато технічних досягнень мають свої недоліки. Соціальні мережі відмінно підходять для спілкування, але негативно впливають на психічне здоров’я. Криптовалюта дає розширені можливості доступу до фінансових послуг, але шкідлива для довкілля. Віртуальна реальність не стала винятком.

Оскільки більшість користувачів перебувають у віртуальній реальності протягом тривалих часових періодів, занепокоєння зростає. Деякі користувачі повідомляли про негативні побічні ефекти навіть після нетривалого перебування в VR.

Віртуальна реальність змінює звичайне сприйняття речей, обманюючи одночасно почуття і мозок. Коли людське око намагається щось побачити, м’язи коригують його положення, а потім фокусують кришталик на об’єкті. Це допомагає мозку інтерпретувати те, на що ви дивитеся. У VR ваші очі завжди спрямовані в одну точку, намагаючись сходитися і розходитись у напрямку об’єктів, що знаходяться на різних відстанях. Ця різниця в роботі очей в умовах віртуальної реальності може спричинити низку проблем.

Втома та перенапруження зору

Це поширена скарга під час використання гарнітур віртуальної реальності. Основна причина – неприродний спосіб обробки зображень мозком. Поле зору людського ока становить близько 200 градусів, а у конструкціях більшості шоломів VR передбачена менша зона огляду.

Крім того, користувач дивиться на екран із пікселями, який знаходиться близько до очей. Ця невідповідність звичному ширококутному огляду ускладнює визначення розташування об’єктів, що створює додаткове навантаження на очі.

Однак перенапруга очей зазвичай не викликає серйозних захворювань і навряд чи призведе до незворотних ушкоджень. Американська академія офтальмології радить робити перерви у сеансі віртуальної реальності, як тільки ви починаєте відчувати напругу в очах.

Візуальна морська хвороба

Це явище також відомо як «кіберхвороба». Вона особливо поширена серед користувачів, схильних до запаморочення. Стан виникає, коли мозок отримує помилковий сигнал, ніби ваше тіло рухається, а насправді це не так.

Наприклад, сцена бігу в сеансі VR може обдурити мозок, змусивши його повірити, що ви біжите. Це викликає сенсорну дезорієнтацію, тому що ваші очі сприймають вас у русі, у той час як внутрішнє вухо та тіло визначають, що ви нерухомі. Серйозну морську хворобу можуть спричинити сцени віртуальної реальності, пов’язані зі швидкими рухами чи падінням з висоти.

Запаморочення

Рівновага тіла контролюється вестибулярним апаратом – органом, розташованим у внутрішньому вусі. Він підтримує збалансоване положення тіла, відстежуючи різні сенсорні сигнали, включаючи рухи голови та очей. Але VR-шолом може внести плутанину у ці сигнали. Наприклад, очі бачать, що ви біжите, але ваша голова залишається нерухомою. Ця невідповідність сенсорних даних викликає порушення балансу тіла та запаморочення.

Тік очей та м’язів

У більшості симуляцій VR інтенсивність освітлення та динаміка змінюється дуже швидко, змушуючи очі підлаштовуватися під цей темп. Така тривала дія може завдати шкоди очним м’язам, викликавши неконтрольовані посмикування.

Чи несе VR якусь користь?

Хоча більшість новин про вплив VR на зір негативні, є позитивні моменти. Зокрема, технологія може:

покращити гостроту зору людям з амбліопією (лінивим зором);

виявити проблеми із зором на ранніх стадіях, особливо у дітей, які потім можна лікувати за допомогою коригувальних окулярів;

покращити зорово-моторну координацію, що особливо важливо для певних професій;

допомогти людям з поганим сприйняттям глибини та короткозорістю.

Віртуальна реальність – це не так погано, як може здатися. Розробники вносять покращення, покликані зменшити негативний вплив на очі. Наприклад, топові гарнітури, такі як Oculus Quest 2, оснащені лінзами з покриттям, які допомагають зменшити синє світло і мінімізувати навантаження на очі.

Підсумки

Віртуальна реальність, як і будь-яка технологія, має свої переваги та недоліки. При вдосконаленні вона може визначити епоху. Ключ для запобігання проблемам із зором – використовувати VR помірно, тому що тривале перебування в шоломі або окулярах віртуальної реальності на даному етапі, безумовно, шкідливо.