Найважливіші опції варильних поверхонь, за які варто платити будь-які гроші

Інверторне керування, збільшення зони нагріву та потужності, таймер і контроль закипання, інтеграція в розумний будинок – сьогодні у варильних панелей чи не більше функцій, ніж у смартфонів. На які технології варто звернути увагу при виборі індукційної варильної панелі?





Інверторне керування

Індукційні варильні панелі нагрівають не саму конфорку, а залізовмісний посуд – це відбувається під дією магнітного поля, яке викликає електричний струм в індукційній котушці.

Недорогі індукції використовують імпульсний спосіб нагрівання: на високій потужності частота подачі струмів безперервна, а при перемиканні на менш потужні режими енергія починає подаватися імпульсно, тобто котушка індукції то вмикається, то вимикається. Через це готувати їжу на маленькій потужності стає незручно, а процес тушкування або томління перетворюється на справжнє пекло.

Але не варто одразу відмовлятися від купівлі індукційної плити. Існують моделі з інверторним способом нагрівання. В цьому випадку при зниженні потужності конфорки котушка знижує частоту випромінювання, тому зменшення температури відбувається без перерв у роботі.

Зазвичай, індукційні плити з інверторним керуванням коштують дорожче за звичайні, а випускають їх в основному бренди А-класу. Однак можна знайти і доступні моделі у китайських виробників, наприклад, бюджетна Midea MIH32130F.

Об’єднання зон нагріву або режим «мосту»

Варильні панелі середнього та топового класу зазвичай підтримують функцію «моста», яка дозволяє об’єднати кілька конфорок в одну велику. Такий режим станеться в пригоді сім’ям, які готують у великому посуді. Але також він знадобиться і тим, хто хоче приготувати щось у качениці та інших довгастих каструлях, які не помістяться на стандартній круглій конфорці.

Наприклад, така функція є у моделі Weissgauff HI 430 BFZ, яка оснащується однією великою конфоркою та двома трохи меншими, які можуть об’єднатися за допомогою функції «моста».

Boost

Функцію Boost має більшість індукційних плит, навіть бюджетні: наприклад, MAUNFELD EVSI292BK, яка коштує близько 5000 гривень. Вона дозволяє збільшити потужність конфорки вище за її максимально встановлюване значення завдяки тимчасовому забору потужності від сусідньої конфорки. Так, наприклад, мала конфорка тут може підвищувати потужність з 1500 до 1800 Вт, а велика – з 2000 до 2300 Вт. Одночасно увімкнути Boost на двох конфорках не можна. Режим необхідний, коли хочете максимально швидко нагріти сковорідку чи закип’ятити воду.

Наприклад, при активації Boost 2 літри води сягають кипіння на індукційній плиті значно швидше, ніж 2 літри води в електричному чайнику. Саме тому багато власників індукційок відмовляються від електричних чайників на користь чайників для плити.

Слайдерне керування

Ми звикли до сенсорного керування варильних панелей, коли потрібно кілька разів тапати на значок із плюсом для збільшення рівня нагрівання конфорки. В індукційних плитах середнього цінового сегмента та найпросунутіших моделях часто використовується слайдерне управління – за допомогою свайпів, як на смартфоні. Наприклад, така система реалізована у Samsung NZ64R3747BK/WT.

Слайдер набагато простіше в управлінні і дозволяє не натискати кілька разів на кнопки збільшення або зменшення нагріву.

Зміна розміру зони нагрівання

У багатьох індукційних плитах вартістю від 7000-8000 гривень і вище є конфорка з додатковою зоною нагрівання. У стандартному режимі вона нагріває обмежену зону, а під час натискання кнопки збільшення зони активуються додаткові магнітні котушки. Наприклад, така конфорка є у AKPO PIA 6093018DH BL.

Функція стане в пригоді, коли вам потрібно щось приготувати в ємності, площа дна у якої більша, ніж у конфорки, але при цьому не займати сусідні області нагріву.

Індикатор присутності посуду та автоматичне вимкнення

Навіть найдоступніші індукційні плити здатні автоматично визначати, чи є посуд на конфорці, яку ви ввімкнули. Така функція є і у Weissgauff HI 32, яка коштує лише 3000 гривень.

Якщо посуду на плиті немає, вона видасть кілька попереджувальних звукових сигналів. А якщо ви не поставите його, то пристрій просто вимкнеться. Те саме трапляється, коли ви прибираєте посуд, забувши вимкнути конфорку – вона відключиться самостійно.

Всі індукційні панелі вміють визначати залізовмісний посуд (простіше кажучи, той, що магнітиться). Якщо ви встановите на конфорку не відповідну ємність, вона просто не буде працювати і відключиться.

До речі, деякі люди, які стоять перед вибором між індукційною та електричною варильними панелями, часто віддають вибір на користь останньої лише тому, що не хочуть після купівлі міняти весь посуд. Насправді це не так: для індукціонок підходять усі сталеві каструлі та сковорідки, а також алюмінієві, якщо вони мають індукційне дно. А при покупці нового посуду варто звернути увагу на значок магнітної індукції на етикетці, або як часто буває – виробники самі пишуть, підходить або не підходить той чи інший посуд для індукційних плит.

Блокування панелі та захист від дітей

Індукційну варильну панель можна заблокувати за допомогою однієї кнопки, що значно збільшує їхню і без того високу безпеку. Цією функцією оснащуються навіть бюджетні моделі, наприклад DARINA P EI523 B.

Наприклад, це допоможе на маленьких кухнях, де обмежена площа для приготування: можна заблокувати плиту і почати готувати продукти прямо на ній, не турбуючись про те, що ви випадково активуєте конфорки.

Але найважливіше – це блокування плити від дітей. Маленькі діти, вивчаючи навколишній світ, постійно намагаються щось натиснути, ввімкнути, відкрити і т.д. А кухонна техніка – це те, що небезпечно для них, навіть індукційні плити, якщо раптом на ній опиниться каструля або сковорідка. Функція блокування не дозволить малюкам увімкнути плиту і запустити процес нагрівання, щоб не обпектися гарячим посудом.

Контроль закипання

Дорогі індукційні плити оснащуються безліччю додаткових функцій та датчиків, серед яких функція контролю закипання. На таких варильних панелях молоко ніколи не «втече», а суп не виливатиметься за краї каструлі. Наприклад, цією функцією може похвалитися преміальна модель Miele KM7464 FR.

Як тільки вода або молоко починає закипати, конфорка автоматично знижує свою потужність, щоб уникнути переливів, але зберігає її на достатньому для кипіння рівні. Ця функція значно полегшує життя господаркам, звільняючи їх від зайвого прибирання. Адже навіть не дивлячись на те, що індукційна панель сама не нагрівається, вона нагріває каструлю, тому молоко або суп можуть присохнути до неї.

Таймер

Таймер мають індукційки середнього класу і вище. Ця функція дозволяє ввімкнути одну або кілька конфорок на певний час, необхідний для приготування страв. Завдяки їй ви можете залишити каструлі на плиті та почати займатися іншими справами, не боячись, що щось пригорить.

Після закінчення часу таймера конфорки відключаються, залишаючи на плиті готову страву. Така функція є, наприклад, в Midea MIH64721FRI.

Утримання тепла

Преміальні індукційні варильні поверхні мають функцію утримання тепла. Вона забезпечує користувачам підтримку точної температури виставленого режиму під час процесу готування. Тобто рівень нагрівання конфорки не перевищуватиме встановленого значення, що не дозволяє стравам пригоріти. Крім того, така функція дозволяє швидко розігріти готову страву з холодильника. Наприклад, її підтримує флагманська панель Neff T46TS61N0.

Wi-Fi та інтеграція в розумний будинок

Флагманські індукційні панелі, такі як розумний Neff T59TF6TN0, можна інтегрувати в систему розумного будинку. Зазвичай, такі плити працюють через фірмові програми, а деякі навіть підтримують голосове керування. Зокрема, ця модель працює в екосистемі Home Connect, до якої також підключено пристрої Bosch та Siemens.

Розумні індукціонки дозволяють розпочати процес приготування страви навіть тоді, коли людей немає на кухні. Наприклад, можна займатися своїми справами у вітальні та віддалено контролювати нагрівання на плиті, де готується обід.

А найдорожчі індукційні плити, наприклад, новинки Bosch, оснащені вбудованими TFT-дисплеями, на які можна виводити необхідні рецепти. Але це скоріше надмірність та демонстрація можливостей виробника. Втім, якщо ваш бюджет дозволяє купити таку варильну поверхню – то чому б і ні.