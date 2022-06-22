Чому люди не вразливі до магнітних бур, але електроніка потерпає від них

«Щось мені якось погано сьогодні… Напевно, магнітні бурі» – щось подібне ми всі не раз чули в побутовому житті від родичів, знайомих або навіть випадкових перехожих. Але якщо таку фразу вимовляли не пілоти чи пасажири літаків і не астронавти, то причина поганого самопочуття людей однозначно була чимось іншим. У цьому матеріалі лаконічно і без зайвих хитромудрих слів розберемося, що таке магнітні бурі і який вплив вони надають насправді.





Магнітні бурі трапляються через Сонце

Сонце завжди викидає в космос гази і заряджені електрикою частинки, в середньому зі швидкістю 450 кілометрів на секунду – це називається сонячним вітром. Землі він не надто страшний, оскільки наша планета захищена магнітним полем та газовою оболонкою, тобто атмосферою. У сукупності вони захищають від більшої частини хвилі сонячного вітру – заряджені частинки, що випромінюються Сонцем, врізаються в Земний «щит», сплющуючи звернений до них бік магнітного поля і подовжуючи протилежний.

Трапляється, що сонячний вітер стає набагато сильнішим за звичайний через сонячні спалахи – вони часто супроводжуються викидом у космос величезної кількості енергії (корональної маси), що летить зі швидкістю світла. Коли вона досягає Землі, магнітне поле починає сильно коливатися – це явище і називається магнітною бурею. Зазвичай воно триває від кількох годин на добу.

Магнітні бурі не впливають на людей. Тих, що на Землі

Самі по собі магнітні бурі ніяк не впливають на здоров’я людини – еволюція зробила людей вкрай придатними для життя на Землі. Однак може позначатися електромагнітне випромінювання сонячної енергії, яка стає причиною магнітних бур.

У захисній оболонці Землі є слабкі місця – вони знаходяться на полюсах, оскільки лінії магнітного поля йдуть саме з одного полюса до іншого. Через це екіпаж літаків, що пролітають поблизу цих вразливих місць під час магнітних бур, може бути вражений певною кількістю радіації, проте настільки незначною, що вона не становить жодної небезпеки ані для постійно літаючих пілотів, ані для вагітних жінок, ані для їх ембріонів навіть у найчутливіші часи розвитку. Однак радіація може бути небезпечною для космонавтів під час польотів на Місяць або Марс, оскільки там немає земної атмосфери, а магнітне поле Землі на великих висотах набагато слабше.

Цікаво: деякі тварини, такі як морські черепахи та лосось, здатні відчувати магнітне поле Землі (ймовірно, не свідомо). До того ж деякі власники гоночних голубів дізнаються про прогноз космічної погоди (вплив діяльності Сонця на Землю) перед тим, як випустити їх на волю. Це пов’язано з тим, що протягом більшої частини свого шляху повернення додому з випадкової точки на планеті голуби орієнтуються по магнітному полю – якщо воно спотворюється, птахи можуть заблукати. Один із таких випадків стався у 2021 році, коли загубилися тисячі голубів під час магнітних бур.

А ось на техніку магнітні бурі впливають сильно

Швидкі зміни магнітного поля Землі, тобто магнітні бурі, обов’язково позначаються на технологічній інфраструктурі планети та її орбіти:

Розширюється іоносфера (верхня частина атмосфери, насичена іонами та вільними електронами), через що збільшується опір атмосфери – ускладнюється керування орбітами супутників. Може бути неможливим далекий радіозв’язок (заснований на субіоносферному відображенні), а також може порушуватися робота GPS.

Накопичується статичний електричний заряд – може ушкоджуватись супутникова електроніка.

Хоча зміни магнітного струму генеруються струмами в космосі, це може позначатися і на Землі у вигляді стрибків напруги в електромережах, що призводять до відключення електрики.

Найбільш відомий випадок впливу магнітних бур на життя звичайних людей стався в 1989 році – тоді високі струми в магнітосфері стали причиною появи високих струмів у лініях електропередач, а це призвело до перегорання електричних трансформаторів та електростанцій у Квебеку (розвиненому місті Канади).

Цікаво: з кожним роком ризик виникнення руйнівних магнітних бур зростає, оскільки людство все більше стає залежним від систем, на які впливають струм та енергетичні частки високо у магнітосфері Землі.