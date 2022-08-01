Топ-12 сучасних додатків для вивчення англійської мови

Знання англійської мови в наш час дуже важливе. Іноземна входить в перелік дисциплін, які потрібно здавати на вступ на багато перспективних спеціальностей, часто її вимагають роботодавці при пошуку робітників. Крім того, у фахівців, які добре знають англійську, вища заробітна плата та є більше перспектив для кар’єрного зростання. Ця мова є міжнародною, її розуміють в усьому світі, тому у людей, які володіють нею не буде проблем з порозумінням за кордоном, незалежно від цілі поїздки.





Всі ці факти прямо вказують на важливість англійської і те, що її варто вивчати. Тим більше, що це не складно, мова досить проста. Особливо легко вона дається в ранньому дитячому віці, тому батькам слід замислитись над тим, аби найняти репетитора малюкові, навіть, якщо він ще не ходить до школи. Дорослим вивчення англійської теж піде на користь – регулярні заняття стануть чудової профілактикою вікових захворювань, допоможуть знизити ризик розвитку деменції, хвороби Альцгеймера та ін. Причому, займатися можна навіть самостійно. В наш час є багато застосунків, які допомагають у вивченні іноземної як новачкам, так і тим, хто хоче покращити свій рівень.

Топ-12 популярних додатків

Для вивчення англійської є багато різних програм, які можна завантажити на смартфон, планшет чи ноутбук. На вибір представлені платні та безкоштовні сервіси, тому можна обрати вигідний та підходящий варіант кожному, хто цікавиться вивченням іноземної:

LinguaLeo. Принцип навчання побудований на ігровій мотивації, тому додаток буде цікавий перш за все дітям. Також у цього сервіса велика медіатека з фільмами, піснями, книгами, кліпами та навчальними роликами. DuolLingo. Ця платформа підійте, як дітям, так і дорослим. Принцип навчання теж побудований в ігровому форматі – треба виконувати завдання від простих до складних, відкриваючи наступні рівні. DuolLingo доступна безкоштовно, але є й платна підписка. Easy ten. Цей сервіс підійде тим, в кого немає змоги приділяти навчанню багато часу. Додаток щодня підбирає десяток слів на англійській мові для запам’ятовування в форматі простих тренувань. За місяць можна поповнити словарний запас 300 новими словами. Memrise. В цьому додатку розробники реалізували спеціальну наукову методику, яка направлена на ефективне поповнення словарного запасу зі швидкістю до 44 одиниць/год. Також Memrise використовує меми, як інструмент для активації візуальної пам’яті, що робить заняття цікавими. В сервіса є величезна база з аудіо- та відеоматеріалами для тренування вимови та сприйняття мови на слух. Курси можна скачати собі на смартфон та проходити в режимі офлайн. Urban Dictionary. Застосунок допомагає вчити автентичні та сленгові фрази і слова, яких немає в звичайних словниках. Підійде навіть студентам, які хочуть поглибити знання англійської. ANKI. Ця программа розрахована на запам’ятовування нових слів в необмеженій кількості. Програма включає в себе кілька груп з лексикою, також можна створювати свої. BBC Learning English. Цей сервіс офіційний за стосунок ВВС, в якому зібрані матеріали з передач для вивчення англійської мови, що випускалися на підкастах корпорації. Окрім аудіо, програма включає вправи на граматику та вивчення нових слів. Words. В базі застосунка більше 8 000 слів і вона залишається доступною навіть в режимі офлайн. Перевага Words в тому, що програма адаптується до рівня володіння мовою користувача і підбирає завдання з якими у нього виникали складнощі, аби закріпити знання. Simpler. В цій програмі уроки направлені на запам’ятовування різних правил граматики. Кожне заняття включає в себе ознайомлення з новими словами, закономірностями їх використання та практику на закріплення нових знань. В Simpler є платний контент, який дає доступ до додаткових уроків та ігрової практики для покращення запам’ятовування матеріалу. Rosetta Stone. Ця програма направлена на вивчення нових слів за рахунок асоціацій. Ще в ній реалізована система оцінки вимови, що корисно для розвитку мовлення. Застосунок безкоштовний, але є також і матеріали, за доступ до яких треба платити. Tongo. Ця програма унікальна тим, що для вивчення англійської застосовується персональний план для кожного користувача. Відразу після реєстрації, можна встановити ціль та вибрати бажаний рівень володіння мовою, цікаві теми та кількість хвилин, які ви готові приділяти навчанню. Окрім вправ, програма також наповнена популярними цитатами, є можливість читати книги на англійській з опцією розпізнавання невідомих слів. Під час читання їх треба виділяти і вони будуть автоматично потрапляти в список лексики для тренувань. English Galaxy. Цей застосунок підійде користувачам з будь-яким рівнем знань англійської. Рівень можна визначити на початку занять. Програма навчання складається з розділів, в кожному з яких 50 блоків з вправами на граматику, лексику та аудіювання. В налаштуваннях можна обрати варіанти озвучки: американський чи британський.

Ми перечислили лише найбільш популярні та безкоштовні додатки для вивчення англійської. Але варто розуміти, що результат при умові використання лише такого методу, залежить тільки від організованості та дисципліни користувача. Та й це не може бути гарантією відсутності помилок. Тому, коли стоїть задача добре вивчити англійську, щоб впевнено та правильно її використовувати в спілкуванні чи роботі, то краще найняти репетитора. Педагог складе індивідуальний план занять, доступне поясне незрозумілі моменти, оперативно підмітить помилки та допоможе їх позбутися. Додатки ж, можна використовувати як додатковий інструмент для прискорення та покращення результату, самотренувань та підтримки рівня знань.

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