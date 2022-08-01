Як почистити кеш Bluetooth і коли це потрібно робити

Bluetooth зазвичай використовується для обміну файлами між пристроями та для підключення до смартфону або ПК зовнішніх гаджетів – навушників, колонок і т. д. Іноді при поєднанні смартфона з новим пристроєм по Bluetooth або навіть при підключенні до вже сполученого виникають проблеми. Щоб вирішити їх, достатньо очистити кеш Bluetooth.





Якщо при поєднанні гаджетів через Bluetooth виникає помилка, яку не виправити простим перезавантаженням або перепідключенням пристроїв, є сенс почистити кеш Bluetooth. Розберемося, як це зробити на Android та iOS.

Як почистити кеш Bluetooth на Android

Відкрийте «Параметри» та перейдіть до «Програми»/Bluetooth. Натисніть «Пам’ять» та виберіть пункт «Очистити». Перезавантажте смартфон і підключайте до нього інші пристрої.

Іноді достатньо зайти в «Налаштування» та відкрити Bluetooth. Якщо у вас виникли проблеми з підключенням до вже приєднаного гаджета, знайдіть його у списку пар, а потім натисніть «Вимкнути». Іноді потрібно вимкнути кожний із пристроїв і підключити їх заново.

Як почистити кеш Bluetooth на iOS

Відкрийте «Параметри» та виберіть «Bluetooth». Якщо у вас виникли проблеми з підключенням до певного пристрою, знайдіть його у списку «Мої пристрої» і торкніться піктограми «i», а потім виберіть «Забути цей пристрій». Якщо ви не можете підключитися до жодного пристрою, виконайте ту ж дію для кожного з підключених гаджетів. Тепер перезавантажте iPhone або будь-який інший пристрій з iOS, щоб повністю очистити кеш. Після перезапуску вам потрібно буде заново з’єднатися з пристроями Bluetooth.