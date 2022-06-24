6 помилкових стверджень про роботу оперативної пам’яті у пристроях

Серед користувачів існує низка міфів про оперативну пам’ять, ніби на комп’ютері не можна встановлювати дві планки різних обсягів або не можна поєднувати модулі різних виробників. Настав час раз і назавжди розвіяти ці та ще кілька інших помилок.





Оперативна пам’ять (RAM) – один із найважливіших компонентів комп’ютера чи смартфона. Завдання оперативної пам’яті (ОЗП) – зберігати дані про обчислення протягом обмеженого проміжку часу, щоб процесору не доводилося щоразу повторювати їх. Однак є деякі розбіжності та непорозуміння щодо сумісності модулів ОЗП різних обсягів або частот.

«Не можна поєднувати ОЗП різних обсягів і різних виробників»

На більшості ноутбуків та комп’ютерів є як мінімум два слоти для модулів оперативної пам’яті, але багато сучасних материнських плат оснащені чотирма роз’ємами. Найбільша помилка користувачів у тому, що нібито не можна поєднувати планки різних обсягів та виробників.

Скажімо одразу, це не так. Ви можете встановити модулі різних об’ємів і частот, але майте на увазі, що таке поєднання часто не найкраще позначається на продуктивності системи.

Безумовно, щоб комп’ютер працював ефективніше, рекомендується ставити ОЗП одного бренду з однаковим обсягом RAM і частотою. Оперативна пам’ять складається з кількох компонентів, які разом забезпечують максимальну продуктивність. Тому поєднання різних модулів – не найкращий варіант для покращення роботи системи.

Для оптимальної продуктивності встановлюйте однакові планки ОЗП. Оперативна пам’ять найкраще працює у парі з таким самим обладнанням під однаковою напругою. Коли відповідні контролери злагоджено взаємодіють один з одним, досягається оптимальна продуктивність. Ось чому найкраще встановлювати ту саму модель ОЗП у всіх слотах.

Однак це зовсім не означає, що на комп’ютері не можна ставити планки різного обсягу. Наприклад, якщо у вас вже стоїть модуль об’ємом 4 ГБ, це не заважає додати ще один на 8 ГБ. Як тільки ви активуєте двоканальний режим, друга планка залучить лише 4 ГБ своєї пам’яті для ефективної роботи. 4 ГБ, що залишилися, працюватимуть в одноканальному режимі. Продуктивність стане кращою, ніж раніше, але не настільки, як при використанні двох однакових модулів.

Те саме і з частотою. За замовчуванням обидві ОЗП працюватимуть разом на частоті планки з меншим показником.

Тож, чи мають модулі оперативної пам’яті бути однаковими? Ні, але ОЗП однієї моделі та однакового обсягу забезпечують максимальну продуктивність.

«На моєму комп’ютері достатньо оперативної пам’яті»

Напевно, ви часто чули або зустрічали на форумах таку пораду: «Цього обсягу ОЗП достатньо для роботи програмного забезпечення. Вам більше і не потрібно». Так, пам’яті може бути достатньо для запуску програм, але це не означає, що вони будуть працювати швидше. Що більший обсяг RAM, то краща продуктивність, навіть якщо ви ставите різні планки. Річ у тому, як створюються програми.

Більшість розробників пишуть свої програми так, щоб кожна запитувала певний відсоток доступної оперативної пам’яті. Іншими словами, що більша ємність вашого ОЗП, то більше місця потребуватиме програма.

Навіть якщо пристрій використовує, наприклад, лише 60% від загального обсягу RAM, це не означає, що вам не потрібно його збільшувати. Виконуючи повсякденні завдання, комп’ютер використовує лише 60% ОЗП, щоб залишилося місце інших програм, які можна запустити у майбутньому.

Мінімальний об’єм RAM комп’ютера становить 4 ГБ, але звичайним користувачам для оптимальної продуктивності рекомендується встановлювати ОЗП на 8 ГБ. Геймерам і професіоналам, які працюють з графікою, відео або звуком, вже потрібен більш серйозний об’єм – 16 ГБ або навіть 32 ГБ. Звідси питання: скільки оперативної пам’яті вам потрібно?

«Важливий лише обсяг ОЗП»

Напевно, ви знаєте, скільки оперативної пам’яті у вашого смартфона або комп’ютера, і коли хтось каже, що на його пристрої більше, ви автоматично припускаєте, що його система працює швидше. Але це не завжди так.

До визначальних факторів продуктивності RAM також відноситься швидкість та частота. Як і у випадку з процесором, оперативна пам’ять має тактову частоту. Чим вище показник, тим більше функцій пристрій може виконувати за секунду. Багато хто найчастіше встановлює модулі з частотою пам’яті 2400 МГц або 3000 МГц, але для високопродуктивних систем на сьогодні норма – 3200 МГц і 3600 МГц.

Однією з проблем, з якими ви можете зіткнутися, є невідповідність частоти RAM і характеристик інших компонентів системи, що впливає на роботу пристрою.

По-перше, якщо ваша ОЗП працює на частоті 2000 МГц, а материнська плата підтримує лише 1333 МГц, система не буде залучувати різницю 700 МГц.

По-друге, якщо ви поєднуєте модулі з різними швидкостями, обидві планки працюватимуть на частоті тієї, що з меншим показником. Наприклад, якщо частота одного з ваших ОЗП 2400 МГц, а частота іншого – 3600 МГц, обидва вони працюватимуть із меншою швидкістю, не залучивши весь потенціал швидшого модуля.

Звичайний користувач не побачить великої різниці між RAM на 8 ГБ та 16 ГБ. Однак, якщо поставити планку на ті ж 8 ГБ, але з великим показником частоти, продуктивність системи помітно збільшиться. Тому залежно від того, які завдання ви ставите для свого ПК, потрібно визначити, що для вас важливіше: швидкість чи обсяг оперативної пам’яті?

«Якщо очистити ОЗП, пристрій почне працювати швидше»

Багато хто з вас напевно чув, що, якщо звільнити оперативну пам’ять, вона працюватиме швидше. Це один із найпопулярніших міфів про ОЗП. Подібна помилка виникла з появою різних і найчастіше марних програм типу «Прискорювач пам’яті» та «Оптимізація RAM».

Насправді ж, чистити ОЗП не потрібно. Він має бути заповнений корисними даними, які допомагають прискорити роботу пристрою. А використання подібних утиліт може, навпаки, уповільнити роботу системи, оскільки у прагненні звільнити місце ви видалите з RAM накопичені дані та завдання.

Треба розуміти, що RAM функціонує не так само як жорсткий диск. ОЗП автоматично керує даними, що зберігаються в ній, особливо тими, що ви найчастіше використовуєте. Якщо на вашому ПК 4 ГБ оперативної пам’яті, система самостійно записує, стирає і перезаписує дані, що часто використовуються, на цей обсяг.

Однак постійно заповнений ОЗП – це теж не добре і може призвести до інших проблем зі швидкістю. Сучасні операційні системи використовують так званий файл підкачки або віртуальну пам’ять. Він допомагає переміщати дані з переповненої ОЗП у звичайне сховище.

Ця корисна функція запобігає гальмуванню комп’ютера. Однак якщо у вас часто закінчується оперативна пам’ять, це сигнал, що настав час придбати кілька модулів більшої ємності.

Повернемося до міфу про те, що, очистивши ОЗП, ви підвищите швидкість його роботи. Всі ці програми оптимізації здебільшого марні. Не встановлюйте їх, інакше в кращому випадку витратите час. У гіршому випадку ризикуєте занести на комп’ютер шкідливе програмне забезпечення.

«Потрібно ставити парну кількість модулів ОЗП»

Ще одна популярна помилка полягає в тому, що на комп’ютері обов’язково має стояти парна кількість модулів RAM. Це міф. Достатньо й однієї планки, інакше виробники продавали б їх попарно.

Якщо хочете, можете поставити три модулі, але, як зазначалося вище, це може призвести до зниження загальної продуктивності. Якщо на комп’ютері стоять два однакові модулі оперативної пам’яті об’ємом 8 ГБ, вони працюватимуть у двоканальному режимі, а це забезпечить найбільш ефективну роботу системи.

Припустимо, що у вас встановлені три планки DDR4 по 8 ГБ, які повинні збільшити загальний обсяг пам’яті до 24 ГБ. Чудово, начебто. Однак залежно від конфігурацій пристрою, типу ОЗП, що використовується, і материнської плати встановлення третього модуля може призвести до відключення двоканального режиму для перших двох планок. В результаті загальна продуктивність системи може знизитись, і великий обсяг пам’яті тут не допоможе.

Не вірте тим, хто каже, що не можна ставити непарну кількість модулів ОЗП. Звісно ж, можна. Однак пам’ятайте, що в цьому випадку є ризик знизити ефективність роботи комп’ютера.

«На ноутбуці неможливо збільшити обсяг ОЗП»

Збільшити обсяг RAM на ноутбуці не так просто, як на настільному комп’ютері, але це цілком реально. Все залежить від типу вашого лептопа. Річ у тім, що заради економії деякі виробники припаюють ОЗП так, що його практично неможливо замінити, тому багато користувачів навіть не лізуть туди.

При збільшенні RAM на ноутбуці діють такі ж обмеження, як і на комп’ютері. Майте на увазі, що ОЗП лептопа відрізняється формою. У ньому встановлено модуль SO-DIMM, але в настільному ПК – DIMM. Якщо ви все-таки вирішили збільшити обсяг RAM свого ноутбука, найкраще пошукати в інтернеті рекомендації щодо апгрейду конкретно для вашої моделі. Можна ще заглянути до його технічних характеристик. Там іноді вказують щось на кшталт «16 ГБ оперативної пам’яті (з можливістю збільшення до 64 ГБ)».

На Mac та iPhone оперативна пам’ять влаштована по-іншому. У порівнянні зі звичайними ПК та смартфонами на базі Android компанія Apple дотримується іншого підходу до ОЗП, тому багато з вищеперелічених правил у випадку з Mac та iPhone не діють.

Базова архітектура iPhone дуже відрізняється від пристроїв інших виробників і дозволяє йому навіть з ОЗП 4 ГБ працювати так само швидко, як флагмани на базі Android.

Що ж до комп’ютерів Mac, то не для всіх моделей доступний апгрейд ОЗП. Більшості користувачів він і не потрібен, але це для когось може стати проблемою.

Підбиваючи підсумок

Ось шість найпопулярніших міфів та помилок про ОЗП. Насправді ви можете поєднувати модулі з різними обсягами та частотами, ставити їх стільки, скільки вам потрібно. Найгірше, що може статися при неправильному поєднанні, – ефективність роботи комп’ютера буде не такою, як ви очікували. Тому найкращий варіант – ставити однакові планки.