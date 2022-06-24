В TikTok новий лідер по підписниках

На олімпі в TikTok перестановки – вперше за багато років королева танцюльок Чарлі Д’амеліо поступилася званням найпопулярнішого тіктокера. Тепер найбільше передплатників у Хабі Лейма — чорношкірого хлопця родом із Сенегалу, який живе в Італії. У свої 22 роки Хабі зібрав аудиторію в 142,7 мільйона чоловік, тоді як у Чарлі Д’амеліо фоловерів зараз трохи менше – 142,3 мільйона.





Популярність Хабі принесли огляди безглуздих та марних лайфхаків, яких на просторах TikTok повно. Інтернетом розлетілися сотні відео, де хлопець з невимовним виразом обличчя і в повному мовчанні пробує чергову абсурдну приблуду. Незабаром огляди доповнили і повноцінні комедійні сцени, в яких Хабі має явний талант.

Успіх хлопця повністю заслужений, адже він піднімався справді з самих низів. Свій акаунт у TikTok Хабі завів у 2020 році, бо втратив роботу на фабриці, де працював оператором верстата. Тепер з такою величезною аудиторією хлопець явно не має відбою від рекламодавців і, як наслідок, проблем з грошима. Можна за нього лише порадіти.