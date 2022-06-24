Антипригарне покриття посуду: яке обрати, як доглядати

Майже всі побутові сковороди зараз мають антипригарне покриття. На перший погляд, може здатися, що воно відрізняється лише кольором, але справа в матеріалі, який наносять на посуд.





Дізнайтесь про п’ять видів антипригарних покриттів: тефлонове, алмазне, керамічне, титанове та кам’яне. Вони мають трохи різні властивості та термін служби.

Тефлон

Найпопулярніше покриття для сковорідок, сотейників та чаш мультиварок – це тефлон (політетрафторетилен). Його легко розпізнати за темно-сірим або чорним кольором.

Посуд з таким покриттям зазвичай має доступну ціну – він використовується навіть у найдешевших сковорідках. Тефлон швидко нагрівається, а ще він досить гладкий: на новому посуді навіть можна готувати без масла, їжа не буде прилипати.

Однак тефлон має і істотний недолік: це покриття відносне крихке, його легко пошкодити. Наприклад, якщо ви перемішуватимете продукти виделкою або гострою лопаткою. Коли на тефлоні є подряпини, всі антипригарні властивості сходять нанівець. Продукти почнуть пригоряти до такої сковороди, через що доведеться використовувати більше олії.

Крім того, тефлонові сковорідки не рекомендується мити у посудомийці. Інакше є великий ризик пошкодити покриття та позбавити його антипригарних властивостей.

Переваги:

Низька вартість,

Легко мити,

Невелика вага.

Недоліки:

Не рекомендується мити в посудомийній машині,

Легко подряпати,

Згодом втрачає антипригарні властивості через механічну дію.

Алмаз

Алмазне покриття – це різновид тефлонового, але з додаванням алмазного пилу. Воно міцніше за звичайний тефлон, а зовні відрізняється додатковим блиском – ніби на сковороді розсипали блискітки. Алмазне напилення в такому випадку використовується для підвищення стійкості посуду до механічних впливів, що дозволяє використовувати при приготуванні металеві лопатки.

Ще один плюс у тому, що багато виробників дозволяють мити сковорідки з алмазним покриттям в посудомийній машині.

Однак антипригарний шар все одно може тріснути під час падіння сковороди. Такий посуд не можна зняти з вогню і одразу мити – треба дати йому охолонути.

Переваги:

Можна мити в посудомийній машині,

Можна використовувати металеві лопатки.

Недоліки:

Дорожче і важче звичайного тефлону,

Не можна упускати, щоб уникнути сколів і тріщин.

Кераміка

Ще одне популярне покриття, хоч і значно дорожче, ніж тефлон. Сковороди та каструлі з керамічним дном та стінками зазвичай пофарбовані у білий колір, але зустрічаються і більш яскраві варіанти. У цьому, до речі, полягає одна з переваг керамічного покриття – його можна пофарбувати в будь-який колір, зробивши посуд привабливішим для покупця. Це не нудний тефлон кольору мокрого асфальту.

Кераміка відмінно прогрівається і добре тримає тепло навіть на маленькому вогні – це важливо для приготування таких страв, як плов, рагу, тушковане м’ясо.

Також керамічне покриття досить міцне: його складно подряпати. Але поводитися з посудом все одно треба обережно, тому що якщо ви впустите сковорідку, є ризик, що покриття трісне.

Виробники часто обережні і не радять мити керамічні сковорідки в посудомийці. Але використовувати посудомийну машину можна, щоправда, з деякими застереженнями. По-перше, посуд треба спочатку остудити, а вже потім завантажувати до ПМ. По-друге, засіб для миття не повинен містити кислоти та хлор, щоб не пошкодити антипригарний шар. І, звісно, посуд не повинен мати сколів чи подряпин.

Переваги:

Відмінна термостійкість (до 450 °С),

Відмінно тримає тепло,

Яскраві кольори,

Можна мити в посудомийці щадними засобами.

Недоліки:

Велика вага,

Не можна допускати падіння, щоб уникнути сколів і тріщин.

Титан

Титанове покриття – найміцніше. У посуді з таким антипригарним покриттям не лише можна готувати без олії, а й сміливо перемішувати продукти металевою лопаткою чи виделкою.

Як правило, виробники виготовляють це покриття із суміші оксиду титану та тефлону або кераміки. Керамічно-титанові ємності – більш надійні, їх навіть можна використовувати в духовці.

Також посуд з титановим покриттям дозволяється мити в посудомийці. Єдине, що покриття відносно дороге – дорожче за звичайний тефлон або кераміку.

Переваги:

Можна мити в посудомийній машині,

Можна використовувати металеві лопатки.

Недоліки:

Дорожче за інші типи.

Камінь

Серед кам’яних покриттів, що часто використовуються, – гранітне, мінеральне, мармурове. Як не складно здогадатися, вони досить міцні та довговічні. До складу такого покриття входить мінеральна крихта – зовні його легко впізнати за характерним блиском маленьких вкраплень. Мармурові варіанти зазвичай світліші та плямисті.

Посуд з кам’яним покриттям дуже важкий – часто такий навіть складно підняти однією рукою. Сковороду з кам’яним покриттям складно подряпати чи зламати. Щоправда, виробники все одно рекомендують використовувати дерев’яні лопатки та не тикати у посуд виделками. Також більшість виробів з кам’яним покриттям можна мити в посудомийці, але зверніть увагу на рекомендації виробника за типом засобів для миття.

Серед переваг кам’яного посуду також відзначимо те, що він має дуже товсті стінки та відмінно підходить для довгого томління та тушкування продуктів. Каченятниці, жаровні, каструлі з кам’яним покриттям стануть найкращим вибором для плову та подібних страв.

Переваги:

Відмінно тримає тепло,

Довговічний матеріал,

Можна мити в посудомийці щадними засобами.

Недоліки:

Дуже важке,

Дорожче за звичайний тефлон.

Підсумки: яке антипригарне покриття вибрати?

Якщо хочете заощадити та не користуєтеся посудомийкою, беріть посуд з тефлоновим покриттям. Тільки не забувайте, що з нею треба використовувати «м’які» силіконові чи дерев’яні лопатки.

Якщо вам важливо мати можливість мити посуд в ПМ, то зверніть увагу на моделі з алмазним, кам’яним і титановим покриттям – вони найбільш стійко переносять таку мийку.

Якщо хочете готувати рагу, тушкувати м’ясо і робити плов на всю родину, то ваш вибір – кам’яні товстостінні або керамічні ємності.

Якщо ж ви хочете купити посуд «раз і назавжди», не шкодуючи жодних грошей, то одразу беріть моделі з покриттям титану. Вони міцне та довговічне.