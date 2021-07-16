У цього кота більше підписників у Instagram ніж у вас. Як живе зірка соцмережі – модник Бенсон

Немає історій сумніше, ніж історії про покинутих тварин. Звичайно, якщо заздалегідь не знати, що вони закінчаться добре. Бездомному котові на ім’я Бенсон пощастило – він знайшов собі нових господарів. Але й самим господарям пощастило з Бенсоном не менш, адже у кота виявився справжній талант до позування. Не без допомоги кумедних нарядів і непередаваної котячої чарівності він швидко підкорив серця тисяч користувачів в Instagram.





На Бенсона майбутні господарі, сімейна пара з США, натрапили випадково. Кіт просто гуляв вулицями і явно був нікому не потрібний – його минулі власники переїхали, і для вихованцю в новому будинку місця не знайшлося. Тому пара вирішила забрати кота з собою до Америки. Бенсон швидко освоївся в новій сім’ї. Він зарекомендував себе як дуже терплячий і спокійний вихованець, який любить своїх господарів.

Незабаром господарі помітили за Бенсоном одну цікаву особливість. Варто звернути на кота камеру, як той буквально завмирав на місці. Однак знімати Бенсона все одно було досить складно, але тільки до того моменту, поки на нього не спробували надіти окуляри. Як не дивно, аксесуар на мордочці Бенсона нітрохи не збентежив, кіт спокійно сидів в окулярах як ні в чому не бувало.

А якщо вихованцеві цілком комфортно, то чому б цим не скористатися? Сім’я стала акуратно експериментувати з різними елементами одягу. З’ясувалося, що кіт нітрохи не проти приміряти сорочку, краватку і навіть капелюхи. Бенсон був готовий ходити майже повністю одягненим, якщо не брати до уваги взуття. Шкарпетки і черевики він відверто ненавидить.

Бенсон настільки фотогенічно виглядав в одязі, що було б блюзнірством не показати його публіці. Так у кота з’явився власний акаунт в Instagram, в якому пухнастий модник постає в різному вбранні. На ньому модна парка в дощову погоду, светр і шапочка в мороз, солом’яний капелюх і окуляри в сонячний день. Що б не було надіто на Бенсоні, незмінним залишається тільки одне – у всьому він виглядає фірмовим стилягою.

Сьогодні в Instagram Бенсона 172 тисячі підписників. І публіка його просто обожнює. Пропонуємо і вам оцінити круті наряди одного з найстильніших котів у світі. Впевнені, що ніхто не залишиться байдужим.

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