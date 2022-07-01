Як в різних країнах світу люди традиційно реагують на чхання

Рефлекторне чхання завжди привертає увагу оточуючих. І в культурі різних країн склалася традиція, що на чхання навіть сторонньої людини треба якось відреагувати.





А як реагують жителі інших країн та континентів? Якими словами обмінюються чхаючий і оточуючі?

Будь здоровий – завжди здоровий!

Людина давно помітила взаємозв’язок чхання та можливого початку хвороби. Тому в більшості країн реакція на чхання з боку оточуючих буде пов’язана зі згадкою про здоров’я. Але контекст і відгуки досить різноманітні.

Здоров’я побажають і фіни – terveydeksi. Цей вираз вже дещо архаїчний, церемонний. Його використовують як тост, у відповідь на подяку за частування і при побажанні не захворіти тим, хто чхає.

В Іспанії досить часто кажуть – Salud!, тобто на здоров’я, будь здоровий. Але не рідше можна почути й Jesus! Згадка бога-сина пов’язана з тим, що віруючі іспанці були переконані, що чхаючий беззахисний перед дияволом. Злий дух може потрапити до нього через рота. А тому поспішали захистити тих, хто чхає, закликаючи на допомогу Ісуса.

Бога згадають і англійці – bless you. Це вигук одночасно означає і «Благослови Господь», і «Будь здоровий».

З тим самим значенням скандинави скажуть – prosit.

Але є й абсолютно оригінальні традиційні реакції.

Який жах!

У деяких країнах чхання на публіці не вважається неконтрольованою природною реакцією. Це – кричуще безкультур’я, порушення всіх правил поведінки. А тому від людини чекатимуть, що вона намагатиметься стриматися чи вийти.

На тих, хто чхає, подивляться обурено. Такої реакції слід очікувати в Східній Африці, наприклад, в Ефіопії.

Місцеві жителі вважають, що той, хто не стримався, потурбував самого бога, привертаючи до себе увагу. Йому скажуть – yimarish чи yimarih, тобто попросять у Господа пробачення за таку грубу, невиховану людину.

Японці та корейці нічого не скажуть. Але в цих країнах такий рефлекс також вважається непристойним. Тому той, хто провинився, повинен активно вибачатися перед оточуючими. Тоді вони вдадуть, що нічого не трапилося. Японці ще й впевнені, що в цей час про того, хто чхає, десь хтось пліткує.

Мешканці Нідерландів на чих також побажають здоров’я, а от на два – несподівано згадають, що завтра буде хороша погода. Тут така прикмета.

У Франції на перший побажають виконання мрії, на другий – кохання. А ось на третій у компанії можуть розпочатися досить грубі жарти.

В одних країнах Латинської Америки побажають кохання – amore, а в інших diner – багато грошей.

Турки скажуть – чок яша, і ввічлива людина відповість – хіп берабер. Цей діалог приблизно перекладають як побажання довгих років життя та відповідь – і всім вам теж!