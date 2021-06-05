Розкрито 7 способів обману українців з допомогою фальшивих посилань в інтернеті

Ми вже неодноразово писали про різні шахрайські схеми, через які мережеві злочинці крадуть гроші громадян. Можна не красти гаманці в автобусі, адже у багатьох людей є банківські карти, а доступ до грошей шахраї отримують віддалено. Причому найчастіше жертва вводиться в оману і сама надає необхідну інформацію.





Одна з досить поширених схем – використання фальшивих посилань на нібито цілком легальні сервіси та сайти компаній. Назва в адресі такого посилання схожа на справжню, але не збігається з нею. Коли людина переходить за посиланням і залишає там дані або щось оплачує, відбувається розкрадання грошей.

Розберемося з основними видами таких посилань.

1) Оплата на OLX і Prom

Жертв обманюють, закликаючи скористатися нібито опцією оплати через сайт. Якщо ви щось продаєте, то вам пропонується на сторінці ввести дані карти для отримання грошей. При покупці пропонується оплатити товар.

2) Отримання виплат від держави

Роблять сайти, схожі адресою на держпослуги, і навіть рекламують на Facebook та інших сторінках. Найчастіше там мова йде про якісь реально існуючі заходи підтримки від держави, в тому числі про виплати на дітей. А іноді вигадується щось нове, типу “Всім українцям належить виплата від держави в зв’язку з кризою у розмірі 10 000 гривень”. Ввводимо дані карти для отримання грошей, а за фактом цих грошей позбавляємося.

3) Виплати від банків

Дивно, але хтось дійсно потрапляє в цю аферу і вірить, що і банки чомусь вирішили надати безоплатну допомогу того чи іншого об’єму. Самі бачили такі шахрайські рекламні банери про Ощадбанк і Приватбанк.

4) Підроблені сайти відомих торгових мереж

Це можуть бути одяг, взуття, техніка і так далі. Zara. H & M та інші відомі масові бренди. Шахраї створюють сайти-дублери, які часто копіюють реальний сайт. І запускають в інтернеті рекламу розпродажу, який нібито почався. В результаті людина оплачує на такому фальшивому сайті і не отримує замовлення. Якщо є сумнів, що перед вами реальний сайт, то в компанію можна зателефонувати або написати по e-mail і уточнити інформацію.

5) Вклади та інші інвестиції під вивіскою банків та інвесткомпаній

Людям пропонується відкрити депозит за вигідною ставкою або інвестувати у фондовий ринок з великою прибутковістю. При цьому шахраї діють від імені банків і відомих інвесткомпаній, роблять сайти з адресами, які схожі на реальні, пишуть в пошту листи, причому там можна навіть емітувати відображення так, як ніби лист прийшов з реальної адреси.

6) Оплата житлово-комунальних послуг

Періодично приходять і нам такі посилання, 2 рази приходили посилання з маскуванням під Чернівціобленерго. Листи написані корявим стилем і з помилками. Закликають сплатити борг, для чого треба перейти ось за цим посиланням.

7) Приз від Google, Aliexpress та інших компаній

Лист оформлюється в корпоративних кольорах організацій. Нас вітають з виграшем, для його отримання потрібно ввести дані карти на спеціальному сайті акції. І акція, і сайт – підробка для крадіжки грошей з карт.

Зрозуміло, в мережі повно шахрайських посилань та інших видів – ми навели приклади, коли злочинці намагаються мімікрувати під реально існуючі сервіси і компанії.