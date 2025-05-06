Як зробити Viber безпечним місцем для ділового спілкування

У робочих чатах можна знайти все: від бюджетів на квартал до паролів для електронних скриньок. Щоби ця інформація залишалася захищеною, варто дотримуватись певних правил. Rakuten Viber зібрав 5 основних порад, що допоможуть вести робоче листування безпечніше.

Користуйтесь чатами з паролем

Щоби додатково убезпечити свої робочі листування, скористайтесь прихованими чатами. Наприклад, це може бути чат з бухгалтером, де кожне повідомлення містить конфіденційну інформацію. У Viber такі паролі можна встановити для різних чатів, і для входу в прихований чат завжди запитуватиметься PIN-код. Як встановити PIN-код для чату: Натисніть і утримуйте (Android) або натисніть і перегорніть ліворуч (iOS) потрібний чат => Натисніть “Сховати чат” => Введіть PIN-код.

Встановлюйте таймер на відкриття повідомлення

Для того, щоб інформація не залишалася в чаті назавжди, можна скористатися “Зникомими повідомленнями”. Ця функція дозволяє задати відрізок часу, через який повідомлення буде автоматично видалене — 10 секунд, 1 хвилина, 1 година або 1 день. Як увімкнути зникомі повідомлення в чаті: Оберіть чат, у якому хочете надсилати зникомі повідомлення => Натисніть на назву чату (iOS) або три крапки (Android), щоби перейти до інформації про чат => Натисніть Зникомі повідомлення => Оберіть, як довго повідомлення залишатимуться видимими => Введіть повідомлення й натисніть надіслати.

Убезпечте себе та оточуючих у разі підозри на злам акаунту

Від колеги надходять сумнівні повідомлення: прохання позичити гроші, проголосувати у конкурсі, фейкові посилання — це може свідчити про злам акаунту. Що потрібно зробити в такій ситуації:

Порадьте, які кроки має зробити колега: перевірити перелік пристроїв, на яких ще активовано акаунт (у Viber це можна зробити через “Параметри” => “Обліковий запис” => “Компʼютер і планшети”); змінити всі паролі до акаунтів — пошти, соціальних мереж, банківських карток; звернутися до служби підтримки месенджера (у Viber — за посиланням).

Повідомте про можливий злам акаунту співробітників, клієнтів, підрядників, партнерів — усі робочі контакти, з якими міг вести листування колега. Обовʼязково попередьте про шкідливі посилання, за якими не можна переходити.

Якомога швидше видаліть усю інформацію, яка не має потрапити до рук зловмисників, зі спільних чатів.

Відділіть робоче спілкування від особистого

Щоби випадково не відправити робоче повідомлення родичам, електрику чи в батьківський чат школи — варто розділити чати по теках. Як виділити робочі листування в окрему папку у Viber: перейдіть у “Додатково” => Натисніть “Керування папками” => Натисніть Нова папка => Введіть назву папки (наприклад “Робочі чати”) => Натисніть “Далі” (iOS) або на стрілку (Android) => Оберіть чати, які хочете додати в нову папку => Натисніть готово. Так робочі листування залишаться в межах вашої команди.

Памʼятайте: не всій інформації є місце в чатах

Кожна компанія сама визначає для себе перелік інформації, якою не можна ділитися. Зазвичай, йдеться про паролі та дані для входу в корпоративні системи, юридичні документи, фінансові звіти, платіжні дані та будь-яка інформація, яка стосується грошей (від зарплат фахівцям до розміру інвестицій), у деяких випадках — навіть розташування офісів чи виробничих потужностей. Такою інформацією краще ділитися через електронну пошту або іншим способом, дозволеним у компанії.

Також нагадуємо, що паролі до всіх акаунтів мають бути різними, неочевидними та регулярно змінюватись.

Найкращий метод захисту від зламу акаунту — реагувати на випередження. Завжди залишайтесь пильними до підозрілих повідомлень, невідомих контактів, посилань на зовнішні ресурси та вкладених файлів. А наведені правила допоможуть вести робочі листування безпечніше.