Термін дії номера збігає непомітно: скільки часу є в абонентів Київстар, Vodafone і lifecell, перш ніж номер віддадуть іншому

Багато абонентів щиро вважають, що номер телефону належить їм назавжди — доки лежить SIM-карта, доти й номер твій. Насправді це не так: в Україні жоден передплачений номер не закріплений за власником довічно, і всі три великі оператори — Київстар, Vodafone і lifecell — мають чіткі правила, після яких номер спочатку обмежують, а потім можуть віддати іншій людині. З лютого 2026 року ці правила стали ще жорсткішими для абонентів Київстар, тож варто розібратися, чим це загрожує і як не втратити номер випадково.

Чому це небезпечно, а не просто формальність

Втрата номера — це не просто незручність зі зміною контактів. До номера телефону сьогодні прив’язані банківські картки та мобільний банкінг, застосунок “Дія”, месенджери, e-mail для відновлення паролів. Якщо номер деактивується і згодом потрапляє до нового власника, саме він — а не ви — отримує шанс перехопити SMS-коди підтвердження й спробувати дістатися до цих сервісів. Тому питання “через скільки днів мій номер можуть забрати” — це питання цифрової безпеки, а не лише зв’язку.

Три оператори — три різні “таймери”

Київстар. З 6 лютого 2026 року діє новий, двоетапний механізм. Номер передплати залишається повністю активним 274 дні з моменту останнього поповнення рахунку чи оплати тарифу. Далі настає перехідний період тривалістю 91 день, коли доступні лише вхідні дзвінки та SMS, а здійснювати дзвінки чи користуватися інтернетом уже не можна. Разом це дає стандартні 365 днів, після яких номер деактивується і згодом може повернутися в продаж.

З 6 лютого 2026 року діє новий, двоетапний механізм. Номер передплати залишається повністю активним 274 дні з моменту останнього поповнення рахунку чи оплати тарифу. Далі настає перехідний період тривалістю 91 день, коли доступні лише вхідні дзвінки та SMS, а здійснювати дзвінки чи користуватися інтернетом уже не можна. Разом це дає стандартні 365 днів, після яких номер деактивується і згодом може повернутися в продаж. Vodafone. Тут номер живе 370 днів з моменту поповнення рахунку на суму від 5 гривень (окрім переказу коштів між абонентами). Коли строк спливає, номер, тарифний план і баланс ще зберігаються протягом 60 днів — саме стільки часу є на реанімацію, поповнивши рахунок. Якщо й цей момент проґавити, номер повністю відключають, але ще 30 днів можна спробувати відновити його, звернувшись до магазину оператора. Найважливіша відмінність Vodafone — довгий “карантин” перед перепродажем: деактивований номер не передають новому власнику протягом двох років, і повернути його собі може лише останній власник після проходження ідентифікації.

Тут номер живе 370 днів з моменту поповнення рахунку на суму від 5 гривень (окрім переказу коштів між абонентами). Коли строк спливає, номер, тарифний план і баланс ще зберігаються протягом 60 днів — саме стільки часу є на реанімацію, поповнивши рахунок. Якщо й цей момент проґавити, номер повністю відключають, але ще 30 днів можна спробувати відновити його, звернувшись до магазину оператора. Найважливіша відмінність Vodafone — довгий “карантин” перед перепродажем: деактивований номер не передають новому власнику протягом двох років, і повернути його собі може лише останній власник після проходження ідентифікації. Lifecell. Тут термін дії становить 365 днів з моменту поповнення рахунку на суму від 10 гривень одним платежем. Після завершення цього періоду вихідні послуги блокують одразу, але ще 30 днів залишаються доступними вхідні дзвінки та SMS. Не встигли поповнити й у цей “пільговий” місяць — номер повністю відключають від мережі. Втім, навіть після повного відключення його можна відновити за окрему плату 300 гривень, якщо номер іще не встигли передати іншому абоненту.

Що зробити просто зараз

Перевірте дату останнього поповнення чи оплати тарифу в застосунку свого оператора (“Мій Київстар”, My Vodafone, My lifecell) або надішліть відповідний USSD-запит. Якщо ви давно не поповнювали резервну SIM-картку — стареньку “робочу” лінію, номер для банку чи Дії, який рідко використовуєте, — зробіть мінімальне поповнення вже сьогодні. Кілька гривень і одна хвилина часу можуть заощадити куди більше нервів, ніж боротьба за повернення номера, який уже пішов на повторний продаж.