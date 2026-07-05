Срок действия номера истекает незаметно: сколько времени осталось у абонентов «Киевстар», Vodafone и lifecell, прежде чем номер будет передан другому абоненту

Многие абоненты искренне полагают, что номер телефона принадлежит им навсегда — пока в телефоне находится SIM-карта, номер остаётся твоим. На самом деле это не так: в Украине ни один номер предоплаченной связи не закреплен за владельцем пожизненно, и все три крупных оператора — «Киевстар», Vodafone и lifecell — имеют четкие правила, согласно которым номер сначала ограничивают, а затем могут передать другому человеку. С февраля 2026 года эти правила стали ещё более строгими для абонентов «Киевстар», поэтому стоит разобраться, чем это грозит и как не потерять номер случайно.

Почему это опасно, а не просто формальность

Потеря номера — это не просто неудобство, связанное с необходимостью обновлять контакты. Сегодня к номеру телефона привязаны банковские карты и мобильный банкинг, приложение «Дия», мессенджеры, а также электронная почта для восстановления паролей. Если номер деактивируется и впоследствии попадает к новому владельцу, именно он — а не вы — получает возможность перехватить SMS-коды подтверждения и попытаться получить доступ к этим сервисам. Поэтому вопрос «через сколько дней мой номер могут забрать» — это вопрос цифровой безопасности, а не только связи.

Три оператора — три разных «таймера»

Киевстар. С 6 февраля 2026 года вступает в силу новый, двухэтапный механизм. Номер предоплаты остается полностью активным в течение 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. Далее наступает переходный период продолжительностью 91 день, когда доступны только входящие звонки и SMS, а совершать звонки или пользоваться интернетом уже нельзя. В сумме это составляет стандартные 365 дней, по истечении которых номер деактивируется и впоследствии может вернуться в продажу.

С 6 февраля 2026 года вступает в силу новый, двухэтапный механизм. Номер предоплаты остается полностью активным в течение 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. Далее наступает переходный период продолжительностью 91 день, когда доступны только входящие звонки и SMS, а совершать звонки или пользоваться интернетом уже нельзя. В сумме это составляет стандартные 365 дней, по истечении которых номер деактивируется и впоследствии может вернуться в продажу. Vodafone. Здесь номер действует 370 дней с момента пополнения счета на сумму от 5 гривен (за исключением перевода средств между абонентами). По истечении этого срока номер, тарифный план и баланс сохраняются ещё в течение 60 дней — именно столько времени даётся на восстановление номера путём пополнения счёта. Если и этот момент упустить, номер полностью отключают, но ещё 30 дней можно попытаться восстановить его, обратившись в магазин оператора. Самое важное отличие Vodafone — длительный «карантин» перед перепродажей: деактивированный номер не передается новому владельцу в течение двух лет, и вернуть его себе может только последний владелец после прохождения идентификации.

Здесь номер действует 370 дней с момента пополнения счета на сумму от 5 гривен (за исключением перевода средств между абонентами). По истечении этого срока номер, тарифный план и баланс сохраняются ещё в течение 60 дней — именно столько времени даётся на восстановление номера путём пополнения счёта. Если и этот момент упустить, номер полностью отключают, но ещё 30 дней можно попытаться восстановить его, обратившись в магазин оператора. Самое важное отличие Vodafone — длительный «карантин» перед перепродажей: деактивированный номер не передается новому владельцу в течение двух лет, и вернуть его себе может только последний владелец после прохождения идентификации. Lifecell. Здесь срок действия составляет 365 дней с момента пополнения счета на сумму от 10 гривен одним платежом. По истечении этого периода исходящие услуги блокируются сразу, но входящие звонки и SMS остаются доступными ещё 30 дней. Не успели пополнить счет и в этот «льготный» месяц — номер полностью отключают от сети. Впрочем, даже после полного отключения его можно восстановить за отдельную плату в размере 300 гривен, если номер ещё не успели передать другому абоненту.

Что нужно сделать прямо сейчас

Проверьте дату последнего пополнения или оплаты тарифа в приложении своего оператора («Мой Киевстар», My Vodafone, My lifecell) или отправьте соответствующий USSD-запрос. Если вы давно не пополняли резервную SIM-карту — старую «рабочую» линию, номер для банка или приложения «Дії», которым редко пользуетесь, — сделайте минимальное пополнение уже сегодня. Несколько гривен и одна минута времени могут сэкономить гораздо больше нервов, чем борьба за возвращение номера, который уже поступил в повторную продажу.