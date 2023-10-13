iPhone 14 против iPhone 15: что выбрать в 2023 году

Компания Apple выпускает новые модели своих смартфонов ежегодно. И каждый год перед потенциальными покупателями возникает резонный вопрос: приобрести новую модель или купить прошлогоднюю. Огромное количество дискуссии на эту тему заставляет почитателей бренда постоянно сомневаться. С одной стороны, новинка вызывает неподдельный интерес, с другой – ее стоимость, как правило, гораздо выше. Заметна ли разница между моделями смартфонов Apple 2022 и 2023 года? Давайте выясним, стоит ли купить iPhone 14 сегодня или все же лучше дождаться поступления в продажу обновленной версии.

Различия в дизайне

Первые значимые нововведения в iPhone 15 заметны с первого взгляда. Вы точно сможете понять, что держите в руках обновленную модель, даже если ее корпус не будет одного из новых оттенков. Все смартфоны 2023 года, включая базовые, получили Dynamic Island вместо классической выемки. Ранее эта функция была доступна только в айфонах 14 Pro и 14 Pro Max.

Нововведением стало также использование USB-C, пришедшего на смену существующему разъему Lightning, который был характерным для iPhone всех предыдущих поколений. Это нововведение позволит уменьшить количество кабелей для зарядки в вашем доме (если вы также используете MacBook и iPad).

Камера и качество съемки: заметите ли вы разницу

Фото- и видеосъемка всегда были сильными сторонами айфона. В основе iPhone 14 Pro — 48-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,78. Вы также получаете сверхширокоугольную камеру на 12 Мп с диафрагмой f/2,2 и телеобъектив на 12 Мп с диафрагмой f/2,8. И iPhone 14 Pro, и iPhone 14 используют новый Photonic Engine от Apple для обработки изображений, а также имеют технологию Deep Fusion и Smart HDR 4. На телефонах используется портретный режим с различными световыми эффектами, ночной режим и фотографические стили. Айфон 14 Pro поддерживает портреты в ночном режиме, макросъемку и формат изображений Apple ProRAW.

Модели смартфонов 2022 года прекрасно справляются с задачами съемки и подарят своему владельцу удовольствие от удачных четких кадров с хорошей цветопередачей и резкостью. Однако Pro-версия обходит базовую модель по ряду показателей. Если для вас важны лучшие характеристики при слабом освещении, естественное боке и возможность снимать макрофотографии, стоит выбрать именно ее.

А что насчет iPhone15? Наиболее заметные изменения в новой модели – программные. Смартфон может использовать машинное обучение, чтобы определять, когда в кадре находится человек, а затем автоматически переключаться в портретный режим. Если вы любитель селфи, будете рады узнать, что передняя камера также имеет автофокусировку, которая автоматически фокусируется на вас и других людях в кадре, что помогает создавать более четкие фотографии.

Процессор и производительность смартфона: выдержит ли конкуренцию 14-я модель

Анонсированная 15-я версия выпускается с процессорами A16 Bionic, которые не являются новыми для смартфонов Apple. Многие знакомы с ними благодаря модели iPhone 14 Pro. Шестиядерный процессор включает в себя два высокопроизводительных ядра, которые потребляют на 20 процентов меньше энергии, и четыре энергосберегающих ядра. Это значит, что все будет работать гораздо быстрее, чем системы предыдущего поколения, и легко справится с интенсивными задачами, экономно расходуя аккумулятор.

Подобные различия будут заметны любителям игр со сложной графикой, требующей высокой производительности.

Вердикт: стоит ли покупать iPhone 14 в 2023 году

Да! Смартфон демонстрирует отличную производительность, радует высоким качеством съемки и полностью оправдывает ожидания к новому современному гаджету. Многие из улучшений, которые появились в iPhone 15, были ранее доступны в модели Pro.