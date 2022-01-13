Що стало з дешевим смартфоном Xiaomi через рік після покупки

У червні 2020 року один з співробітників GSMinfo придбав літній мамі смартфон Xiaomi Redmi 8 на заміну старенького та повільного планшета минулого покоління. Пристрій дуже сподобалося – за символічні 3000 гривень 3 гігабайти оперативної пам’яті, 64 загальної. Дуже яскравий та контрастний екран. Але найбільше порадував акумулятор – мама читає новини через браузер, рідко дивиться відео тому його вистачало практично на тиждень.





Цілий рік все було просто чудово – смартфон експлуатувався виключно вдома, на вулицю його практично не виносили. Спочатку всі думали – гаджет на багато років уперед.

Але рівно у червні 2021 року (минув рік з моменту закінчення гарантії) смартфон почав дико гальмувати. Жорстке скидання до заводських налаштувань допомагало, але на тиждень. Через пару тижнів пристрій почав переходити в режим bootloop, це таке циклічне перезавантаження. Вмикається і відразу вимикається.

Проблему було вирішено наступним чином: у меню розробника вимкнено апаратне прискорення та екран блокування (можливо, це комусь допоможе), бо окремо це не допомагало.

Смартфон став ще сильнішим гальмувати, але читати новини було можна. Трохи пізніше апаратне прискорення було знову увімкнено і оппа – циклічне перезавантаження кудись пішло.

Але низка проблем залишилася:

Щоб зробити фото, потрібно пробувати разів 10. На екрані при натисканні на кнопку все добре, а в галерею зберігаються розмиті зображення;

Якесь незрозуміле переповнення кешу раз на тиждень. Смартфон чистий – буквально пара додатків і все. Через тиждень кеш браузера 3 гігабайти, кеш системних програм теж по гігабайту. Чистиш – все добре, але через тиждень “Мало пам’яті для запуску програми”. Робиш жорстке скидання – проблеми повертаються через пару тижнів;

Пропала багатозадачність – якщо запустили Viber і пішли в браузер, потім Viber буде завантажуватися по 30 секунд.

Смартфон живе своїм життям – складно розблокувати, з десятої спроби реагує на кнопку живлення або сенсор відбитка пальців.

Проводили апаратну діагностику за допомогою різних додатків – все чисто. Ніяких проблем. В сервісному центрі теж проблем не виявили.

І що найцікавіше, така проблема зустрічається через один раз. Наприклад наш тестовий Redmi 7, старіший гаджет, працює ідеально.

Єдине, що залишилося недоторканим – ємність акумулятора. Пристрою вже 1,5 року, а заряду вистачає на тиждень спокійно при середньому використанні (3-4 години на день).

Віруси? Жорстке скидання робилось разів 10, не допомагає.