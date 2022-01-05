Чому немає смартфонів на Windows і куди зникла Windows 10 Mobile

Перша з найвідоміших операційних систем для комунікаторів вийшла у 2000 році. Так, тоді не було такого поняття як смартфон і переносні пристрої називалися КПК (кишеньковий комп’ютер) або комунікатор.





До речі, iOS (а точніше iPhone OS) була випущена у 2007, а Android у 2008. Таким чином, у компанії Білла Гейтса могли бути всі шанси завоювати мобільний ринок, але чомусь цього не сталося.

Windows Mobile була чудова для того часу – швидка, стабільна та функціональна. Перші КПК взагалі не мали сенсорного дисплея, а пізніші версії пристрою були з ємнісним екраном під стілус.

Починаючи з 5.6 версії, вже була підтримка торкання пальців. Трохи згодом, а саме у жовтні 2010 року виходить Windows Phone, спочатку на смартфонах HTC, а трішки пізніше вийшла легендарна Nokia Lumia. Співпраця з Nokia призвела до того, що Microsoft купує весь мобільний підрозділ фінської компанії.

Lumia сильно відрізнялася від Android та iOS і багатьом здавалося, що майбутнє саме за смартфонами під Windows. Ціль компанії була в тому, щоб зробити максимально сумісний пристрій з настільними комп’ютерами.

У 2012 році виходить інноваційна операційна система Windows 8 з підтримкою багатоядерних процесорів, покращеного браузера, NFC.

З виходом Windows 10 з’явилася мобільна версія системи для пристроїв з великою діагоналлю екрана. Малося на увазі, що до планшета на цій ОС можна буде підключити мишку, клавіатуру і працювати як з повноцінним комп’ютером. Здавалося б, все настільки добре і за смартфонами та планшетами на Windows велике майбутнє.

Але нажаль. На початку 2018 року розробку припинили, а остаточна підтримка припинилася вже 2020 року.

На сьогоднішній день смартфонів на Windows немає. Чому так сталося?

1. Більш-менш повноцінний смартфон на Windows Mobile вийшов у той час, коли вже було створено багато програм для Android та iPhone. Через малу кількість пристроїв на «вінді» не кожен розробник робив копію своєї програми для іншої системи. Ці два фактори сильно вплинули на популярність системи.

2. Microsoft намагалася створити саме свій продукт, практично не підглядаючи за тим, що відбувається в Android та iOS. Конкуренти виявилися більш вдалими через те, що з’явилися пізніше – свіжі мізки в IT сфері завжди призводять до появи чогось нового.

3. Купівля мобільного підрозділу Nokia теж внесла свої корективи – напрацювання компанії (операційна система Symbian) були на той час морально застарілими.

4. Єдина екосистема у вигляді «комп’ютер-смартфон» була актуальною в ті роки, коли були проблеми з комунікацією між пристроями. Трохи згодом вона втратила свою актуальність, більш того, зараз у багатьох навіть немає ноутбука чи комп’ютера – смартфон замінив усе.