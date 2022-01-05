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Опубліковано список смартфонів Xiaomi та Redmi, які оновляться до MIUI 13 вже у січні

05.01.2022
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Компанія Xiaomi озвучила свої плани щодо оновлення смартфонів до нової версії ОС MIUI 13 на власному ринку. Але й глобальні моделі теж починають одержувати оновлення.


Вже в січні MIUI 13 прийде на 19 пристроїв, що вийшли під брендом Xiaomi і Redmi, і які продаються в інших країнах за межами Китаю.

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Список гаджетів, які отримають оновлення цього місяця:

  • Mi 11
  • Mi 11i
  • Mi 11X Pro
  • Mi 11X
  • Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Pad 5
  • Redmi 10
  • Redmi 10 Prime
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 11 Lite NE
  • Redmi Note 8 (2021)
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11T
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi Note 10 Pro Max
  • Redmi Note 10 JE
  • Redmi Note 10
  • Mi 11 Lite
  • Mi 11 Lite 5G

Відомо, що глобальна версія операційної системи MIUI 13 буде практично такою самою, як і китайська в плані оновлення опцій. У ній очікуються нові віджети та оновлений шрифт, підвищення безпеки, а також усі зміни, спрямовані на покращення продуктивності та швидкодії пристроїв.

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05.01.2022
1 хвилина на прочитання

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