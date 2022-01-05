Опубліковано список смартфонів Xiaomi та Redmi, які оновляться до MIUI 13 вже у січні
Компанія Xiaomi озвучила свої плани щодо оновлення смартфонів до нової версії ОС MIUI 13 на власному ринку. Але й глобальні моделі теж починають одержувати оновлення.
Вже в січні MIUI 13 прийде на 19 пристроїв, що вийшли під брендом Xiaomi і Redmi, і які продаються в інших країнах за межами Китаю.
Список гаджетів, які отримають оновлення цього місяця:
- Mi 11
- Mi 11i
- Mi 11X Pro
- Mi 11X
- Mi 11 Ultra
- Xiaomi Pad 5
- Redmi 10
- Redmi 10 Prime
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11 Lite NE
- Redmi Note 8 (2021)
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10 JE
- Redmi Note 10
- Mi 11 Lite
- Mi 11 Lite 5G
Відомо, що глобальна версія операційної системи MIUI 13 буде практично такою самою, як і китайська в плані оновлення опцій. У ній очікуються нові віджети та оновлений шрифт, підвищення безпеки, а також усі зміни, спрямовані на покращення продуктивності та швидкодії пристроїв.
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