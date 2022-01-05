Опубліковано список смартфонів Xiaomi та Redmi, які оновляться до MIUI 13 вже у січні

Компанія Xiaomi озвучила свої плани щодо оновлення смартфонів до нової версії ОС MIUI 13 на власному ринку. Але й глобальні моделі теж починають одержувати оновлення.





Вже в січні MIUI 13 прийде на 19 пристроїв, що вийшли під брендом Xiaomi і Redmi, і які продаються в інших країнах за межами Китаю.

Список гаджетів, які отримають оновлення цього місяця:

Mi 11

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Mi 11 Ultra

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 10

Mi 11 Lite

Mi 11 Lite 5G

Відомо, що глобальна версія операційної системи MIUI 13 буде практично такою самою, як і китайська в плані оновлення опцій. У ній очікуються нові віджети та оновлений шрифт, підвищення безпеки, а також усі зміни, спрямовані на покращення продуктивності та швидкодії пристроїв.