Як вибрати бездротову камеру відеоспостереження?

Бездротові камери відеоспостереження – це портативні та максимально ефективні пристрої, що передають дані через інтернет. Особливо вони будуть актуальними в тому випадку, якщо ви знаходитесь далеко від дому, то бездротова камера відеоспостереження – ідеальний вибір.

До того ж, виробники представили їх у максимально широкому асортименті: https://hikvision.co.ua/kamery-videonablyudeniya/besprovodnie-wi-fi/, серед якого кожен зможе вибрати відповідне рішення для себе. Розглянемо докладніше тонкощі вибору бездротових камер спостереження.

На що важливо звертати увагу при покупці камери спостереження Wi-Fi?

Щоб облаштувати домашню портативну систему відеоспостереження, зазвичай використовуються бездротові камери. Вони розділені на кілька категорій, серед яких можна відзначити бездротові камери з карткою пам’яті, де відео зберігається безпосередньо у пристрої.

Другий варіант бездротових камер – це моделі, які ведуть запис у “хмарне” сховище. Це означатиме, що відеопристрій завантажуватиме всю інформацію через інтернет на віддалений сервер. Їхня перевага полягає в тому, що зловмисники не зможуть знищити дані.

Критерії вибору бездротової камери відеоспостереження

Роздільна здатність зйомки. Визначається показник у мегапікселях. І чим більше цих мегапікселів, тим більш деталізовану картинку отримує користувач.

Кут огляду. Від цього залежить те, наскільки широко зможе бачити камера відеоспостереження. Кут огляду підбирається, залежно від цілей камери.

Наявність режиму нічного бачення. Камера повинна вести якісну зйомку не лише вдень, а й у нічний час. Важливо віддавати перевагу моделям, які мають у своїй конструкції інфрачервоне підсвічування та світлочутливу матрицю.

Датчик руху. Wi-Fi камери відеоспостереження з датчиком руху не вестиме цілодобовий запис, а виключно за наявності руху перед об’єктивом. Деякі моделі можуть надсилати повідомлення, якщо щось станеться. Користувач має можливість самостійно встановлювати графік.

Розпізнавання осіб. Функція досить рідко зустрічається в бездротових камерах домашньої системи безпеки. Але перевага в тому, що вона розпізнаватиме сторонніх, а близьких людей можна додати до «білого» списку.

Двосторонній зв’язок. Ніхто не сперечатиметься з тим, що аудіо є додатковим джерелом корисної інформації. У користувача з’являється можливість почути, що відбувається на об’єкті. У тому числі є моделі, що використовуються для двостороннього голосового зв’язку.

Наявність власного програмного забезпечення. Власне програмне забезпечення не просто значно підвищує комфорт при підключенні, але також дає можливість зручно користуватися пристроєм.

Якщо зважати на всі ці критерії, ви зможете вибрати відповідне рішення індивідуально для особистих цілей. При зверненні до консультантів спеціалізованих магазинів ви завжди можете розраховувати на допомогу у виборі відповідного рішення. Але разом із цим користуйтесь порадами, які побачили вище.