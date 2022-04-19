Названо головні небезпеки використання застарілих програм

Не всі користувачі йдуть у ногу з часом і використовують у роботі лише сучасний та оновлений софт. Чимало держустанов та офісів досі користуються офісним пакетом Microsoft Office 2010, який їх повністю влаштовує. Використання морально застарілих програм трактується так:





– Справа звички.

Іноді ми звикаємо до програми, а тут виходить нова версія, в якій змінено звичний інтерфейс. Що ми робимо? Відмовляємося від нової версії, намагаємося зробити даунгрейд (відкотити оновлення) або ж шукаємо та встановлюємо ту версію, яка нам подобалася. Звичайно, так роблять не всі, але вже статистикою доведено, що частина людей, які не хочуть звикати до нових інтерфейсів, обов’язково буде.

Слабкий комп’ютер чи морально застаріле залізо

Чим новіша програма, тим більш вона вимоглива до ресурсів комп’ютера. Не всі мають можливість мати актуальне залізо і якщо нова версія потрібного софту гальмує, то вихід: підібрати одну з попередніх версій. Якщо програмне забезпечення працює нормально і швидко, то нічого в цьому страшного немає.

Але повернемося до головної теми статті — чим може бути небезпечним використання морально застарілого програмного забезпечення?

Може статися несумісність із більш сучасними програмами. Наприклад, ви створюєте будь-який проект, зберігаєте його. Начебто знайоме розширення файлу, а у того, хто отримає ваш файл, можуть виникнути проблеми із сумісністю. Можуть злетіти шрифти, формат, зникнути якісь доповнення. Не забуваймо і про зворотну сумісність — із сучасного ПЗ на застаріле. У цьому випадку проблеми можуть бути ті ж самі.

Також мають місце вразливості, які були закриті розробниками пізніше, але оновлення не були отримані користувачем. Наприклад, якщо в систему потрапляє вірус, то можуть статися різні проблеми.

Особливо небезпечно користуватися застарілим браузером. Причина проста — веб-браузер у буквальному значенні слова є «вікном у світ», а саме найголовнішою програмою на ПК. У ньому зловмисники знаходять «дірки», за допомогою яких зламують комп’ютери або користуються їхніми ресурсами. Раніше можна було заразити ПК вірусом просто відвідавши сайт, а сучасний браузер від цього давно захищений. Тому краще не користуватися морально застарілими оглядачам і не відключати оновлення.

Сюди ж можна і віднести операційні системи, які вийшли до Windows 10. Справа в тому, що попередні версії Windows не мали такого захисту, який має десятка.

Який висновок?

Користуватися застарілим софтом можна, але з огляду на різні сюрпризи. Краще, звичайно, мати сучасне залізо та актуальне програмне забезпечення. І якщо вам потрібно завантажити стару програму, то бажано це робити з перевірених місць. По можливості, з офіційного сайту розробника, здебільшого на сайті є розділ з архівом ПЗ.