Експерти розповіли, скільки років, насправді, може працювати смартфон

Можна як завгодно сперечатися про те, що смартфони стають менш довговічними, але все говорить про протилежне: смартфони справді стали більш живучими. Виробники навіть вказують термін служби на коробках із пристроями: у середньому він коливається від 4 до 5 років, але цей термін можна продовжити.





Дехто навіть зазначає, що користується смартфоном майже вісім (!!!) років! Солідний вік для смартфона, чи не так? Згадавши, що наш друг йде на рекорд, користуючись смартфоном майже 6 років, ми вирішили зафіксувати, скільки років може прослужити смартфон, чи термін експлуатації збігається з тим, що заявляють виробники і що відбувається зі смартфоном за цей час.

Розповідаємо про те, що відбувається зі смартфоном на шостий рік використання

Наш друг Сергій з 2016 року користується iPhone SE. Він люб’язно поділився з нами інформацією, що пережив його смартфон за цей час. Розповімо вам про основні зміни телефону за цей час.

Термін служби акумулятора телефону

Вважається, що за активного використання смартфона ємність акумулятора падає на 20% приблизно за два роки. У Сергія сталося те саме: не можна сказати, що він занадто активно ним користується, але з такою невеликою ємністю, як у iPhone SE, регрес починається набагато швидше. Смартфон за замовчуванням швидко розряджається, але операційна система потребує дедалі більше ресурсів, у результаті iPhone починає «жити» менше.

З батареєю біда: оригінал давно змінили, а аналог здувся

Сергій не змінював акумулятор протягом трьох років: на цей момент заряд падав мало не щохвилини, внаслідок чого доводилося постійно чергувати біля розетки. Рік тому він змінив його на неоригінальну версію, а місяць тому, коли ми зустрілися, новий акумулятор здувся. Такі справи.

Термін служби дисплеїв

Не секрет, що в iPhone SE часто трапляється проблема з дисплеєм: з роками він починає жовтіти по краях. Зазвичай це відбувається, коли смартфону близько трьох років. Пожовклий дисплей можна замінити, а можна увімкнути темну тему, щоб проблема не нагадувала про себе. Дисплей iPhone SE нашого товариша не тільки пожовк по краях, але й де-не-де перестав реагувати на натискання.

Пожовклий дисплей в iPhone SE – поширена проблема

Варто зазначити, що битих пікселів не з’явилося. Є й інша проблема: екран iPhone SE просто став дуже малим для 2021 року. Смартфон ідеально підходить для дзвінків та месенджерів, але на ньому не дуже зручно переглядати зняті фотографії. Бракує і вібровідгуку, до якого вже звикаєш.

Який корпус найкращий для смартфона

Ми звикли лаяти корпус смартфона за жахливі матеріали виконання, але смартфона-ветерана це не стосується. Він виконаний з алюмінію — цей матеріал дасть фору будь-якому склу, що б’ється, або пластику, що дряпається. Друг носить телефон без чохла, але подряпини з’являються на ньому лише у свята.

Алюмінієвий корпус – найміцніший і найнадійніший

Навіть iPhone SE Space Gray важко зіпсувати, адже фарба на ньому практично не піддається впливу, а дрібні подряпини та потертості не розглянути. Є невеликі сколи, що виникли внаслідок падінь. Загалом, алюмінієвий корпус – найкраще, що відбувалося зі смартфонами.

Операційна система у телефоні

iOS 14 він оновив до iOS 15 – політ нормальний. Майже.

Сучасні смартфони на Android одержують оновлення ОС близько трьох. Смартфон мого друга отримав цього року останнє оновлення. Ентузіасти вже підрахували, що з кожною новою iOS він здатний опрацьовувати все менше.

Те саме і цього року. Але, здається, що заміряти час автономної роботи на такому літньому смартфоні — згубна та марна справа. Але все одно приємно, що смартфон підтримували до останнього, додавши йому як корисні функції, так і патчі безпеки.

Процесор у смартфоні

У смартфоні встановлено процесор A9, який був випущений у 2015 році. Поживає він досить непогано в 2021: зустрічаються невеликі лаги, але на смартфоні можна запускати потужні ігри. Є невелика проблема з багатозадачністю: відкриті програми вже не вдається запускати так само швидко, як на нових смартфонах.

A9 не ідеальний, але справляється на «добре»

Та й сам пристрій починає грітися, якщо на ньому довго грати. Свого часу Apple добре попрацювала, оптимізувавши роботу чіпа та акумулятора, внаслідок чого смартфон справлявся із завданнями, але не розряджався швидко. Зараз все стало набагато гірше, але дідусь, як і раніше, в строю.

Ось лише кілька зауважень про те, як почувається смартфон, що перебуває в користуванні вже майже 6 років. Так, багато в чому працездатність телефону залежить ще й від умов експлуатації та ощадливості господаря. Якби не злощасний акумулятор, то на вигляд iPhone Сергія не можна було б сказати, що його поюзало життя. Тим не менш, друг поки не планує позбавлятися свого старенького гаджета і купувати новий смартфон.

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