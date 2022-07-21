Як самостійно відновити видалені фото з телефону на Android

Сучасні смартфони настільки продумані, що надають користувачеві можливість відновити фотографії з галереї. Про цю функцію знають не всі, тому ми підготували статтю, де розповідаємо, як повернути видалені фотографії.





Через кошик

На багатьох телефонах є кошик, куди поміщаються всі видалені файли. Працює він за аналогією з комп’ютерним кошиком. Таким чином, якщо ви видалили якесь зображення, яке видаляти не варто, просто зайдіть у кошик. Звідти можна відновити будь-яке зображення. Щоправда, варто врахувати той факт, що поміщений у кошик файл автоматично видаляється звідти через 30 днів. Однак навіть після цього є можливість відновити його.

Через Google Фото

Якщо у вас на телефоні встановлено програму Google Фото і ви авторизувалися через свою пошту, а також увімкнули синхронізацію, то ви можете відновити будь-яку видалену з галереї фотографію. Справа в тому, що в Google Фото автоматично вивантажуються всі зображення, що поміщені в галерею. Таким чином, якщо ви видалите об’єкт з телефону, ви зможете знайти його в Google Фото і завантажити на телефон.

За допомогою сторонньої програми

Якщо з вашого телефону з незрозумілих причин зникли фотографії і ви шукаєте спосіб повернути їх, у такій ситуації може допомогти сторонній додаток. Одне з найпопулярніших – UltData. Цю програму потрібно встановити на ПК, після чого необхідність підключити телефон до ПК та в інтерфейс програми вибрати “Відновити дані Android”.