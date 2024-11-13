Як правильно заряджати ноутбук: багато хто цього не знає

Ноутбук – це зручно: можна працювати в будь-якому місці. Але є слабке місце в такому комп’ютері – автономність і акумулятор. У цій статті ми зібрали вам кілька порад про те, як правильно заряджати ваш ноутбук.

Перше використання

Після купівлі ноутбука його акумуляторна батарея, як правило, заряджена приблизно на 40-50% на заводі. Тут вам потрібно зарядити лептоп повністю, а потім розрядити його до 10%. Це називається первинне калібрування акумулятора – процедура дуже корисна для подальшої експлуатації.

Не розряджайте ноутбук повністю

Не чекайте, коли ваш пристрій відключиться повністю – це шкідливо. Акумулятор може увійти в режим глибокого розряду, що призведе до того, що ноутбук може взагалі не заряджатися або ж заряджатися неправильно. З’явилося попередження про низький заряд батареї?

Завершуйте роботу і підключайте зарядний пристрій. Пам’ятайте, що чекати повного вимкнення ПК – це не тільки шкода для батареї, а й ризик втратити незбережені дані та завершити роботу операційної системи з помилками.

Користуйтеся оригінальними зарядними пристроями

Для ноутбуків бажано використовувати оригінальні зарядні пристрої. Універсальні блоки живлення можуть давати неправильні параметри, що в підсумку може призвести до погіршення акумуляторної батареї.

Багато сучасних лептопів підтримують заряджання через порт USB Type-C: тут важливо, щоб потужність блока живлення збігалася з тією потужністю, яка потрібна для заряджання вашого ноутбука.

Керуйте параметрами енергозбереження

У будь-якій операційній системі є можливість керувати електроживленням. Наприклад, якщо вам потрібна висока автономність і швидкість роботи комп’ютера не так важлива, то можна поставити режим енергозбереження. Пам’ятайте, що чим менше циклів «розряд – заряд», тим довше прослужить акумулятор. Потрібна висока потужність? Вимкніть режим енергозбереження, але не забувайте про те, що батарея буде швидше розряджатися.

Дотримуйтесь температурного режиму

Не рекомендується ставити на зарядку сильно нагрітий ноутбук, оскільки це може погіршити здатність батареї накопичувати заряд. Краще почекати, поки пристрій охолоне, або зовсім вимкнути його. Високі температури шкідливі для батареї, втім, як і низькі.

Прийшли з морозу додому? Не вмикайте і тим паче не заряджайте пристрій хоча б 30 хвилин – таким чином ризик форс-мажору з вашим пристроєм буде істотно знижено. Не варто також заряджати та використовувати лептоп у приміщеннях із високою вологістю повітря. А якщо ви часто працюєте поза домом під час мінусових температур, то можна придбати спеціальну сумку, яка захистить комп’ютер від морозу.

Не користуйтеся пошкодженим проводом і блоком живлення

Регулярно оглядайте дріт і блок живлення на наявність пошкоджень. На практиці траплялися випадки, коли через пошкоджений дріт виходив з ладу контролер, який керує зарядкою, і ноутбук йшов у дорогий ремонт. Корпус блока живлення регулярно перевіряйте на зайве нагрівання, а також на предмет порушення геометрії. Також важливий запах – якщо є сильний запах горілої пластмаси або елементів ізоляції, то це сигнал, що краще замінити блок живлення.

А чи можна тримати ноутбук постійно увімкненим?

У ті часи, коли ноутбуки були ще не такими досконалими, можна було витягнути батарею і працювати з під’єднаним джерелом живлення, і тим самим зберегти акумулятор. Сучасні ж моделі влаштовані так, що коли вони будуть заряджені на 100%, контролер відключить заряд акумулятора. Виходить, що постійно тримати ноутбук на зарядці буде краще, ніж розряджати і заряджати батарею. Адже що більше циклів розрядки, то швидше акумулятор втратить властивість накопичувати електричну енергію.