Спеціалістам з низькими зарплатами держава доплачуватиме по 2600 гривень: коли поступлять гроші?

В Україні мало хто може похвалитися високими зарплатами. Середня зарплата по Україні становить 20 000 гривень, а мінімальна й зовсім 8000 гривень, що навіть менше ніж 200 доларів. Парадокс, але найнижчі зарплати у працівників, професія яких є чи не найбільш важливою та потрібною. Мова про педагогів. Освітня галузь дуже страждає від низьких зарплат. Вже визнано, що педагоги в Україні отримують найменше грошей, тож держава наважилась на цікаву ініціативу. Педагогам з найнижчими зарплатами доплачуватимуть по 1300-2600 гривень щомісяця.

Подібну постанову вже ухвалив Кабінет Міністрів України

8 листопада 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову в котрій йдеться про доплати працівникам, які трудяться в освітній галузі, тобто працюють в державних закладах освіти (про приватні садочки або школи мова не йде).

Наразі з 1 січня 2025 року освітянам доплачуватимуть по 1300 гривень щомісячно. Далі планують цю допомогу збільшувати. Зокрема, з 1 вересня 2025 року освітяни зможуть отримувати надбавку у розмірі 2600 гривень. Її планують виплачувати до кінця воєнного стану в Україні. А якщо точніше, то до кінця календарного року в котрому воєнний стан скасують. Наприклад, якщо це трапиться у жовтні 2025 року, то ще у листопаді та грудні освітяни зможуть отримати надбавку.

“Розмір доплати педагогічному працівнику визначається пропорційно до обсягу навчального навантаження та/або обсягу педагогічної роботи, що виконується педагогічним працівником“, – йдеться у Постанові.

Мінімальні зарплати не зростуть

Також стало відомо, що у 2025 році будуть заморожені мінімальні зарплати та пенсія. Все через брак коштів у державному бюджеті. Водночас в Уряді зазначають, що все може змінитися якщо кошти раптово з’являться.

Експерти критикують таке рішення, адже кажуть, що інфляцію ніхто заморожувати не буде, а це означає, що частина населення стане ще біднішою.