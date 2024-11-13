Специалистам с низкими зарплатами государство будет доплачивать по 2600 гривен: когда поступят деньги?

В Украине мало кто может похвастаться высокими зарплатами. Средняя зарплата по Украине составляет 20 000 гривен, а минимальная и вовсе 8000 гривен, что даже меньше 200 долларов. Парадокс, но самые низкие зарплаты у работников, профессия которых едва ли не самая важная и нужная. Речь о педагогах. Образовательная отрасль очень страдает от низких зарплат. Уже признано, что педагоги в Украине получают меньше денег, поэтому государство решилось на интересную инициативу. Педагогам с самыми низкими зарплатами будут доплачивать по 1300-2600 гривен ежемесячно.

Подобное постановление уже принял Кабинет Министров Украины

8 ноября 2024 года Кабинет Министров Украины принял Постановление, в котором говорится о доплатах работникам, что трудятся в образовательной отрасли, то есть работают в государственных учебных заведениях (о частных садах или школах речь не идет).

С 1 января 2025 года педагогам будут доплачивать по 1300 гривен ежемесячно. Дальше планируют эту помощь увеличивать. В частности, с 1 сентября 2025 г. педагоги смогут получать надбавку в размере 2600 гривен. Ее планируют выплачивать до конца военного положения в Украине. А если точнее, то до конца календарного года, в котором военное положение отменят. К примеру, если это случится в октябре 2025 года, то еще в ноябре и декабре педагоги смогут получить прибавку.

“Размер доплаты педагогическому работнику определяется пропорционально объему учебной нагрузки и/или объему педагогической работы, выполняемой педагогическим работником“, — говорится в Постановлении.

Минимальные зарплаты не возрастут

Также стало известно, что в 2025 году будут заморожены минимальные зарплаты и пенсия. Все из-за нехватки средств в государственном бюджете. В то же время в Правительстве отмечают, что все может измениться, если средства внезапно появятся.

Эксперты критикуют такое решение, ведь говорят, что инфляцию никто замораживать не будет, а это значит, что часть населения станет еще беднее.