Жовта смужка на унітазі зникне сама по собі: в мережі з’явився корисний та дієвий лайфхак

Ймовірно кожен, хто самостійно прибирає вдома стикався з такою проблемою, як жовта смужка в унітазі. Здавалося б, що ви ну дуже активно підтримуєте чистоту унітаза й її бути не повинно. Але достатньо лише 2-3 дні не вимивати унітаз хімією, як набридлива смужка вже почне з’являтися. Разом з нею утворюється й наліт в нижній частині унітаза, там де зазвичай є вода. Проблема в тому, що все це дуже важко відмивається. Немає жодного чудо засобу, який діяв би негайно і не змушував господинь терти та дряпати унітаз різноманітними губками. Проте, як виявляється є цікаві методи. Використовуючи їх, вам більше не доведеться самотужки відмивати цей наліт, іржу, чи то камінь.

Вам знадобиться сода й одна ніч

Щоб не відмивати жовтий наліт витрачаючи на це багато зусиль, просто візьміть харчову соду й посипте нею місця з забрудненнями. Можете перед цим трішки їх намочити, щоб сода не осипалась, а почала діяти. Робити все це потрібно на ніч, так щоб протягом кількох годин унітазом ніхто не користувався. Зранку вам достатньо буде всього лиш пройтися легенько щіткою по забрудненнях та витерти їх.

Які ще є методи?

Якщо ви не маєте змоги чекати всю ніч, або вам потрібно привести унітаз до ладу негайно, бо, наприклад, поспішають гості, є ще кілька дієвих порад.

В пригоді, може стати лимонна кислота, оцет й вищезгадана сода. Всі ці інгредієнти потрібно змішати, щоб утворилась каша й нею відмивати наліт. Вдаватиметься вам це дуже добре та легко. Для ще кращого ефекту можна прибрати всю воду з унітаза, й засипати його дно цією кашею та залишити на 15-20 хвилин. Після цього достатньо просто протерти все губкою та змити водою. Унітаз буде чистим, білим, а головне без подряпин та ваших фізичних зусиль.