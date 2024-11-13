Желтая полоска на унитазе исчезнет сама по себе: в сети появился полезный и действенный лайфхак

Вероятно каждый, кто самостоятельно убирает дома, сталкивался с такой проблемой, как желтая полоска в унитазе. Казалось бы, что вы очень активно поддерживаете чистоту унитаза и ее быть не должно. Но достаточно всего 2-3 дня не вымывать унитаз химией, как надоедливая полоска уже начнет появляться. Вместе с ней образуется и налет в нижней части унитаза, где обычно есть вода. Проблема в том, что все это очень тяжело отмывается. Нет ни одного чуда средства, которое действовало бы немедленно и не заставляло хозяек тереть и царапать унитаз разнообразными губками. Однако, как оказывается, есть интересные методы. Используя их, вам больше не придется самостоятельно отмывать этот налет, ржавчину или камень.

Вам понадобится сода и одна ночь

Чтобы не отмывать желтый налет, тратя на это много усилий, просто возьмите пищевую соду и посыпьте ею места с загрязнениями. Можете перед этим немного их намочить, чтобы сода не осыпалась, а начала действовать. Делать все это нужно на ночь, так чтоб в течение нескольких часов унитазом никто не воспользовался. Утром вам будет достаточно всего пройтись легонько щеткой по загрязнениям и вытереть их.

Какие еще есть способы?

Если вы не можете ждать всю ночь, или вам нужно привести унитаз в порядок немедленно, потому что, например, спешат гости, есть еще несколько действенных советов.

Вам понадобится лимонная кислота, уксус и вышеупомянутая сода. Все эти ингредиенты нужно смешать, чтобы образовалась каша и отмывать ею налет. Вам будет получаться очень хорошо и легко. Для лучшего эффекта можно убрать всю воду из унитаза, и засыпать его дно этой кашей и оставить на 15-20 минут. После этого просто протереть все губкой и смыть водой. Унитаз будет чистым, белым, а главное без царапин и ваших физических усилий.