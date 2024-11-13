Чому ваша машина “їсть” більше бензину? 4 головні помилки водіїв

Багато автовласників стикаються з проблемою частого заправлення та значних витрат на пальне. Деякі водії впевнені, що причина криється виключно у “ненажерливості” їхнього автомобіля. Однак, часто проблема може бути пов’язана не з транспортним засобом, а з помилками, які допускає водій. Давайте розглянемо найпоширеніші з них.

Агресивний стиль вождения

Резкі маневри, швидкий розгін та гальмування – це прямий шлях до збільшення витрати палива. Чому? Справа в тому, що двигун при різких змінах навантаження змушений працювати в неефективному режимі. Щоб заощадити пальне, варто перейти на більш плавний стиль вождения: плавно розганятися, гальмувати та здійснювати повороти.

Ігнорування прогріву двигуна

Багато хто вважає, що прогрівати двигун перед поїздкою – це зайва трата часу. Насправді, холодний двигун споживає більше палива, ніж прогрітий. Тому, перед тим як вирушити в дорогу, дайте двигуну кілька хвилин попрацювати на холостих обертах.

Низький тиск у шинах

Низький тиск у шинах не тільки збільшує витрату палива, але й погіршує керованість автомобіля та прискорює знос шин. Регулярно перевіряйте тиск у шинах і підкачуйте їх до рекомендованого виробником значення.

Їзда з відкритими вікнами

Багато хто вважає, що в спекотну погоду краще їхати з відкритими вікнами, ніж включати кондиціонер. Однак, на високій швидкості відкриті вікна створюють додатковий опір повітря, що призводить до збільшення витрати палива. Крім того, в салон потрапляє пил та бруд.

Як бачимо, на витрату палива впливає не тільки технічний стан автомобіля, але й манера водіння. Дотримуючись простих правил, ви зможете значно зменшити витрати на пальне і продовжити термін служби свого автомобіля.

Нагадаємо, що з листопада в Україні діє обмеження швидкості до 50 км на год. Причому за перевищенні швидкості не більше ніж на 20 км/год не штрафують. Однак в разі ДТП навіть незначне перевищення може зіграти не на вашу користь.