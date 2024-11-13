Почему ваша машина «ест» больше бензина? 4 главные ошибки водителей

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой частой заправки и значительных расходов на топливо. Некоторые водители уверены, что причина кроется исключительно в «прожорливости» их автомобиля. Однако, часто проблема может быть связана не с транспортным средством, а с ошибками, которые допускает водитель. Давайте рассмотрим самые распространенные из них.

Агрессивный стиль вождения

Резкие маневры, быстрый разгон и торможение – это прямой путь к увеличению расхода топлива. Почему? Дело в том, что двигатель при резких изменениях нагрузки вынужден работать в неэффективном режиме. Чтобы сэкономить топливо, стоит перейти на более плавный стиль вождения: плавно разгоняться, тормозить и совершать повороты.

Игнорирование прогрева двигателя

Многие считают, что прогревать двигатель перед поездкой – это лишняя трата времени. На самом деле, холодный двигатель потребляет больше топлива, чем прогретый. Поэтому, перед тем как отправиться в путь, дайте двигателю несколько минут поработать на холостых оборотах.

Низкое давление в шинах

Низкое давление в шинах не только увеличивает расход топлива, но и ухудшает управляемость автомобиля и ускоряет износ шин. Регулярно проверяйте давление в шинах и подкачивайте их до рекомендованного производителем значения.

Езда с открытыми окнами

Многие считают, что в жаркую погоду лучше ехать с открытыми окнами, чем включать кондиционер. Однако, на высокой скорости открытые окна создают дополнительное сопротивление воздуха, что приводит к увеличению расхода топлива. Кроме того, в салон попадает пыль и грязь.

Как видим, на расход топлива влияет не только техническое состояние автомобиля, но и манера вождения. Придерживаясь простых правил, вы сможете значительно уменьшить расходы на топливо и продлить срок службы своего автомобиля.

Напомним, что с ноября в Украине действует ограничение скорости до 50 км в час. Причем за превышении скорости не более чем на 20 км/ч не штрафуют. Однако в случае ДТП даже незначительное превышение может сыграть не в вашу пользу.