Вимоги до стажу знову змінять: до чого готуватися пенсіонерам в 2025 

Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні постійно зростають. Якщо у 2024 році для отримання пенсії у віці 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу, то вже у 2025 році ця планка підніметься до 32 років. Ця тенденція до збільшення необхідного стажу триватиме до 2028 року, коли для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати вже 35 років страхового стажу.

Деталі

Система пенсійного забезпечення в Україні має свої особливості. Крім віку виходу на пенсію, важливим критерієм є наявність необхідного страхового стажу. Далі ми розглянемо детальніше, як змінюються вимоги до стажу для різних вікових категорій та які зміни очікуються у найближчому майбутньому.

Наприклад, для призначення пенсії у 63 роки необхідний менший страховий стаж. Так, у 2024 році для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати 21 рік страхового стажу, у 2025 році – 22 роки і так далі, досягнувши 25 років у 2028 році.

Найменші вимоги до страхового стажу встановлені для виходу на пенсію у 65 років. Для цієї категорії достатньо мати лише 15 років страхового стажу. Ця вимога є стабільною і не змінюється з роками.

Що буде, якщо достатньої кількості років стажу не буде

Якщо громадянин України не напрацював щонайменше 15 років страхового стажу до досягнення 65 років, він не матиме права на пенсію. Замість пенсії така особа отримуватиме спеціальну грошову допомогу. Розмір цієї допомоги розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним доходом сім’ї за останні півроку, розрахованим на одну особу. При цьому максимальний розмір такої допомоги не може перевищувати встановлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Станом на 2024 рік, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2361 гривню. Однак, згідно з проектом державного бюджету на 2025 рік, цей показник не зміниться. Тобто, максимальний розмір грошової допомоги для осіб, які не мають достатнього страхового стажу, також залишиться на рівні 2361 гривні.

Хоча формально мінімальний пенсійний вік для чоловіків та жінок в Україні становить 60 років, існує ряд нюансів. Так, для жінок пенсійний вік підвищувався поступово, і лише з 2021 року всі жінки можуть виходити на пенсію у 60 років. Крім того, жінки, народжені у період з 30 вересня 1956 року по 31 березня 1961 року, мали право на пенсію раніше – від 56 до 59,5 років залежно від дати народження.

Додамо, що страховий стаж можна буде докупити. З цим питанням краще звернутися до Пенсійного фонду України.