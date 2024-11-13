Требования к стажу снова изменят: к чему готовиться пенсионерам в 2025

Требования к страховому стажу для выхода на пенсию в Украине постоянно растут. Если в 2024 году для получения пенсии в возрасте 60 лет необходимо иметь 31 год страхового стажа, то уже в 2025 году эта планка поднимется до 32 лет. Эта тенденция к увеличению необходимого стажа продлится до 2028 года, когда для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь уже 35 лет страхового стажа.

Детали

Система пенсионного обеспечения в Украине имеет свои особенности. Кроме возраста выхода на пенсию, важным критерием является наличие необходимого страхового стажа. Далее мы рассмотрим подробнее, как меняются требования к стажу для разных возрастных категорий и какие изменения ожидаются в ближайшем будущем.

Например, для назначения пенсии в 63 года необходим меньший страховой стаж. Так, в 2024 году для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь 21 год страхового стажа, в 2025 году – 22 года и так далее, достигнув 25 лет в 2028 году.

Наименьшие требования к страховому стажу установлены для выхода на пенсию в 65 лет. Для этой категории достаточно иметь лишь 15 лет страхового стажа. Это требование является стабильным и не меняется с годами.

Что будет, если достаточного количества лет стажа не будет

Если гражданин Украины не наработал не менее 15 лет страхового стажа до достижения 65 лет, он не будет иметь права на пенсию. Вместо пенсии такое лицо будет получать специальную денежную помощь. Размер этой помощи рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом семьи за последние полгода, рассчитанным на одного человека. При этом максимальный размер такой помощи не может превышать установленный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

По состоянию на 2024 год, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну. Однако, согласно проекту государственного бюджета на 2025 год, этот показатель не изменится. То есть, максимальный размер денежной помощи для лиц, не имеющих достаточного страхового стажа, также останется на уровне 2361 гривны.

Хотя формально минимальный пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составляет 60 лет, существует ряд нюансов. Так, для женщин пенсионный возраст повышался постепенно, и только с 2021 года все женщины могут выходить на пенсию в 60 лет. Кроме того, женщины, рожденные в период с 30 сентября 1956 года по 31 марта 1961 года, имели право на пенсию раньше – от 56 до 59,5 лет в зависимости от даты рождения.

Добавим, что страховой стаж можно будет докупить. С этим вопросом лучше обратиться в Пенсионный фонд Украины.