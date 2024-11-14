Названо дві гривневі банкноти, які найчастіше можуть бути фальшивими

За даними Національного банку України, перше півріччя 2024 року відзначилося значним зростанням кількості підроблених гривень. На мільйон справжніх банкнот припадає вже 3,4 фальшивки, що на 62% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найчастіше підробляють банкноти номіналом 500 та 200 гривень старого зразка.

Як розпізнати підроблену банкноту?

Фахівці дають кілька порад, як розпізнати фальшивку.

Візуальна перевірка:

Водяний знак. Чітке зображення портрета та номіналу, видиме на просвіт.

Наскрізний елемент. Безперервне зображення номіналу, яке з’являється при перегляді банкноти на просвіт.

Захисна стрічка. Вшита в папір стрічка з мікротекстом і зображеннями, які змінюють колір під різними кутами.

Перевірка під різними кутами:

Кінетичний ефект. Зміна напрямку руху зображень на банкноті при зміні кута нахилу.

Полімерна стрічка. Зміна кольору і напрямку руху зображення на полімерній стрічці.

Тактильна перевірка:

Рельєфність. Виступи на поверхні банкноти, які можна відчути на дотик.

Якість паперу. Справжня гривня має міцний папір з характерною текстурою.

Додамо, що найбільш підроблюваними є банкноти старого зразка через відсутність сучасних елементів захисту. Нові банкноти з 2018 року мають більш складну структуру захисту, що ускладнює процес підробки.

Чи є загроза для економіки?

Незважаючи на зростання кількості фальшивок, ситуація в Україні залишається контрольованою. Завдяки вдосконаленню систем захисту нових банкнот і зусиллям Національного банку, масштабні підробки не становлять серйозної загрози для економіки.

Що робити, якщо виявили підробку?

Якщо підозрюєте, що вам до рук потрапила фальшивка, врахуйте наступне.

Не намагайтеся розплатитися підробленою купюрою.

Зверніться до найближчого відділення банку або правоохоронних органів.

Збережіть банкноту в тому вигляді, в якому ви її отримали.

Зростання кількості підробок гривні є серйозним викликом для економіки, але не критичним. Завдяки сучасним технологіям захисту і профілактичним заходам, ситуація знаходиться під контролем. Кожен громадянин може долучитися до боротьби з підробками, уважно перевіряючи гроші перед тим, як прийняти їх.