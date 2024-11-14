Названы две гривневые банкноты, которые чаще всего могут быть фальшивыми
По данным Национального банка Украины, первое полугодие 2024 года отметилось значительным ростом количества поддельных гривен. На миллион настоящих банкнот приходится уже 3,4 фальшивки, что на 62% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 500 и 200 гривен старого образца.
Как распознать поддельную банкноту?
Специалисты дают несколько советов, как распознать фальшивку.
- Визуальная проверка:
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- Водяной знак. Четкое изображение портрета и номинала, видимое на просвет.
- Сквозной элемент. Непрерывное изображение номинала, которое появляется при просмотре банкноты на просвет.
- Защитная лента. Вшитая в бумагу лента с микротекстом и изображениями, которые меняют цвет под разными углами.
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2. Проверка под разными углами:
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- Кинетический эффект. Изменение направления движения изображений на банкноте при изменении угла наклона.
- Полимерная лента. Изменение цвета и направления движения изображения на полимерной ленте.
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3. Тактильная проверка:
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- Рельефность. Выступы на поверхности банкноты, которые можно почувствовать на ощупь.
- Качество бумаги. Настоящая гривна имеет прочную бумагу с характерной текстурой.
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Добавим, что наиболее подделываемыми являются банкноты старого образца из-за отсутствия современных элементов защиты. Новые банкноты с 2018 года имеют более сложную структуру защиты, что усложняет процесс подделки.
Есть ли угроза для экономики?
Несмотря на рост количества фальшивок, ситуация в Украине остается контролируемой. Благодаря совершенствованию систем защиты новых банкнот и усилиям Национального банка, масштабные подделки не представляют серьезной угрозы для экономики.
Что делать, если обнаружили подделку?
Если подозреваете, что вам в руки попала фальшивка, учтите следующее.
- Не пытайтесь расплатиться поддельной купюрой.
- Обратитесь в ближайшее отделение банка или правоохранительные органы.
- Сохраните банкноту в том виде, в котором вы ее получили.
Рост количества подделок гривны является серьезным вызовом для экономики, но не критическим. Благодаря современным технологиям защиты и профилактическим мерам, ситуация находится под контролем. Каждый гражданин может приобщиться к борьбе с подделками, внимательно проверяя деньги перед тем, как принять их.
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