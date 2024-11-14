В Україні вирішили змінити акценти мобілізації: хто першим отримає повістку

Військові навчальні центри України зафіксували значне зменшення кількості мобілізованих чоловіків віком від 50 років і старше. Така ситуація виникла внаслідок нового розпорядження командування Сухопутних військ, яке набрало чинності з кінця вересня. Згідно з цим розпорядженням, територіальні центри комплектування більше не мають права примусово мобілізувати чоловіків старшого віку. Це рішення, ймовірно, було прийняте з огляду на фізичні особливості та стан здоров’я чоловіків похилого віку, що можуть ускладнювати виконання ними військових завдань.

Деталі

Основною причиною обмеження мобілізації чоловіків віком від 50 років є їхнє здоров’я. З віком у людей частіше виникають хронічні захворювання та фізичні обмеження, які можуть заважати ефективному виконанню бойових завдань. Тому бойові підрозділи, які формуються на базі навчальних центрів, віддають перевагу більш молодим та фізично підготовленим військовослужбовцям.

Проте, це обмеження не стосується всіх чоловіків старшого віку. Ті, хто володіють дефіцитними військово-обліковими спеціальностями, такими як:

зварювання;

ремонт техніки;

зв’язок та інші.

Вони можуть бути мобілізовані навіть після досягнення 50 років. Їхній досвід та знання можуть бути незамінними для забезпечення роботи техніки та підтримки бойових дій.

Що буде з мобілізацією далі

Наразі відомо, що Генштаб хоче до кінця 2025 року хоче мобілізувати ще 600 000 осіб. Наразі реалізувати це складно, якщо не сказати неможливо. Ймовірно на тлі цього в Україні знизять мобілізаційний вік до 21 року чи навіть 18 років. Однак поки тривають обговорення. Водночас, становище України на полі бою надто складне.

Також більшість опитувань показує що українці готові поступитися територіями для завершення війни. Але наразі війна триває, а разом з нею загальна мобілізація. Тож всі чоловіки у віці від 18 до 60 років не можуть виїжджати з України без наявності відповідних документів, які дають таке право. Водночас отримати повістку можуть чоловіки у віці від 25 до 50 років. Особи у віці від 50 до 60 років мобілізують тільки якщо в них є затребувана в ЗСУ спеціальність.