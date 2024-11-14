В Украине решили изменить акценты мобилизации: кто первым получит повестку

Военные учебные центры Украины зафиксировали значительное уменьшение количества мобилизованных мужчин в возрасте от 50 лет и старше. Такая ситуация возникла в результате нового распоряжения командования Сухопутных войск, которое вступило в силу с конца сентября. Согласно этому распоряжению, территориальные центры комплектования больше не имеют права принудительно мобилизовать мужчин старшего возраста. Это решение, вероятно, было принято с учетом физических особенностей и состояния здоровья пожилых мужчин, которые могут затруднять выполнение ими военных задач.

Детали

Основной причиной ограничения мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет является их здоровье. С возрастом у людей чаще возникают хронические заболевания и физические ограничения, которые могут мешать эффективному выполнению боевых задач. Поэтому боевые подразделения, которые формируются на базе учебных центров, отдают предпочтение более молодым и физически подготовленным военнослужащим.

Однако, это ограничение не касается всех мужчин старшего возраста. Те, кто владеют дефицитными военно-учетными специальностями, такими как:

сварка;

ремонт техники;

связь и другие.

Они могут быть мобилизованы даже после достижения 50 лет. Их опыт и знания могут быть незаменимыми для обеспечения работы техники и поддержки боевых действий.

Что будет с мобилизацией дальше

Известно, что Генштаб хочет до конца 2025 года хочет мобилизовать еще 600 000 человек. Сейчас реализовать это сложно, если не сказать невозможно. Вероятно на фоне этого в Украине снизят мобилизационный возраст до 21 года или даже 18 лет. Однако пока продолжаются обсуждения. В то же время, положение Украины на поле боя слишком сложное.

Также большинство опросов показывает, что украинцы готовы уступить территории для завершения войны. Но пока война продолжается, а вместе с ней всеобщая мобилизация. Поэтому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать из Украины без наличия соответствующих документов, которые дают такое право. В то же время получить повестку могут мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. Лица в возрасте от 50 до 60 лет мобилизуют только если у них есть востребованная в ВСУ специальность.