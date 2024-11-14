Не за споживання, і навіть не за доставку: українцям почала приходити третя платіжка за газ 

Компанія «Газмережі» почала розсилати споживачам додаткові платіжки. Це вже третя платіжка за газ, яку отримують українці. За що ще крім самого газу і його доставки потрібно заплатити?

Як зазначають у компанії, отримані українцями платіжки стосуються обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Їх впровадили ще на початку 2024 року, однак більшість українців отримує таку платіжку вперше. Адже перевірка та ремонт газових систем проводиться лише раз на 3-5 років. Під час такої перевірки газовики перш за все шукають витоки газу і за потреби проводять необхідний ремонт.

У компанії «Газмережі» повідомили, що під час крайньої перевірки лише на Київщині було виявлено більш ніж 12 тисяч витоків газу. Усі вони були успішно ліквідовані майстрами столичної філії. У процесі перевірки було обстежено газмережі близько 2,5 тисяч багатоквартирних будинків, Завдяки чому мешканці 116 тисяч квартир можуть більше не хвилюватися за свою безпеку під час користування газом.

У Київському офісі компанії «Газмережі» також пояснили, що частота перевірки внутрішніх газових мереж залежить від їх віку. Якщо газовій мережі будинку більш ніж 25 років – її потрібно обстежувати що 3 роки. Для «молодших» газових систем достатньо буде проводити діагностику раз на 3 роки.

Нагадаємо, що технічне обслуговування газмереж – це не вигадка газовиків. Діагностика та ремонт газових систем проводиться згідно з вимогами відповідного закону. Тож уникнути третьої платіжки ніяк не вийде.

Але не варто одразу лякатися величезних сумм у платіжках. Багатьом мешканцям київських багатоповерхівок прийшли платіжки на суму 40-50 грн. Хоча трапляються випадки, коли у платіж ці за обслуговування мереж можна побачити цифру 1,5-2 тис грн. Таку велику суму можуть нарахувати якщо газмережі в будинку у дуже поганому стані, а мешканців небагато.

Наприклад мешканцям одного з двоповерхових багатоквартирних будинків на Кіровоградщині прийшли платіжки за обслуговування на суму 1475 грн. А у розташованій неподалік багатоповерхівці кожна квартира отримала рахунок всього на 95 грн.