Після перемоги Трампа на виборах біткойн різко зріс, а BCH Miner допоможе вам заробляти 5000 доларів

найпопулярнішим вибором серед ентузіастів криптовалюти , і ми всі сподіваємося , що біткоін може принести більше цінності людям. Через недавній сплеск біткойнів BCH Miner представляє привабливу можливість для тих, хто хоче отримати пасивний дохід за допомогою хмарного майнінгу. Цей посібник покаже вам, як розпочати роботу з платформою BCH Miner , допомагаючи вам отримувати пасивний дохід за допомогою щоденних винагород .

Переваги використання BCH Miner

Традиційний майнінг біткойнів є висококонкурентним і вимагає комплексного досвіду, але BCH Miner має низьку вартість, високу ефективність і високу віддачу. Крім того, винагороди за майнінг BCH Miner щедрі ; багато людей починають заробляти гроші щодня, вибираючи BCH Miner . Платформа BCH Miner пропонує гнучкі плани, щоб ви могли почати з невеликих інвестицій ;

простого та легкого завершення налаштувань облікового запису та вибору контракту на обчислювальну потужність процес майнінгу почнеться автоматично. Перший прибуток буде отримано через 24 години . Це робить реінвестування прибутку легшим і економічно ефективнішим, допомагаючи з часом збільшити ваш дохід.

Як почати використовувати BCH Miner

Крок 1. Виберіть надійного постачальника хмарного майнінгу

BCH Miner — це надійна платформа , яка є лідером у сфері хмарного майнінгу.

Репутація компанії : заснована в Ньюпорті, Великобританія, у 2016 році та стабільно працює вже 8 років .

Здатність майнінгу: забезпечує високоефективні контракти на обчислювальну потужність, які приносять вам величезні прибутки .

Варіанти контрактів: компанія пропонує гнучкі плани, починаючи від короткострокових до довгострокових контрактів .

Комісії та витрати: жодних комісій за обслуговування , жодних комісій за зняття та інших комісій.

Крок 2 : Зареєструйтеся та налаштуйте обліковий запис

Вам потрібно зареєструвати обліковий запис на BCH Mining і отримати 10 доларів США одразу після відкриття облікового запису .

Контракт на безкоштовну обчислювальну потужність : ви можете заробити 0,5 доларів США, щодня входячи в систему . Виберіть план майнінгу: платформа має різні контракти на обчислювальну потужність, з яких ви можете вибрати, і переваги, які вони приносять, також різні. Налаштуйте гаманець: вам знадобиться криптовалютний гаманець, щоб отримувати свої прибутки .

Крок 3: поповніть свій рахунок майнінгу

Платформа приймає платежі в криптовалюті , такі як BTC , BTH , ELH , LTC , USDT тощо. Виберіть спосіб фінансування, який вам найкраще підходить, і внесіть суму, необхідну для вибраного плану майнінгу. Після того, як ви поповните рахунок, ви можете почати видобувати біткоіни .

Крок 4: Почніть майнінг і стежте за своїми прибутками

Щойно ваш обліковий запис буде поповнено, ваш процес майнінгу на BCH Miner почнеться автоматично. Ви можете відстежувати свої прибутки за допомогою інформаційної панелі платформи, де ви можете бачити швидкість хешування, винагороди за майнінг і варіанти виведення коштів. Майте на увазі, що прибутки залежать від вашого контрактного плану.

Переваги використання BCH Miner :

Легко розпочати: ви можете отримати винагороду в розмірі 10 доларів США, коли реєструєтесь, і ви можете отримати винагороду в розмірі 0,5 доларів США, коли входите щодня. Найвища безпека: платформа забезпечує безпеку активів цілодобово. Нове обладнання: використовуйте найновіше обладнання для майнінгу та передові технології охолодження від Bitmain, Canaan і Nvidia. Гнучкі контракти: різноманітні варіанти контрактів для задоволення різноманітних потреб. Висока вартість: користувачам не потрібно купувати обладнання або витрати на обслуговування. Швидкі платежі: усі запити на зняття коштів обробляються протягом п’яти хвилин. Безпека коштів: більшість коштів зберігаються офлайн у холодних гаманцях, що підвищує безпеку. Партнерська програма: запрошуйте друзів, щоб отримати бонус від 3% до 5%.

Майбутнє BCH Miner

Оскільки все більше людей звертаються до BCH Хмарний майнінг може стати все більш популярним, оскільки Майнер шукає можливості пасивного доходу. BCH Miner впроваджує інновації та розвивається, щоб підвищити ефективність і прибутковість хмарних майнерів. Крім того, оскільки ринок криптовалют продовжує розширюватися, BCH Майнер запрошує вас приєднатися до лав тих, хто легко отримує пасивний дохід.

Натисніть, щоб дізнатися більше та стежити за офіційним веб-сайтом BCHMiner: https://www.bchminer.com/

Посилання для завантаження мобільного ДОДАТКУ: https://bchmimer.info/download/