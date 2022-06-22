Прокляття гробниці Тутанхамона: як і чому загинули учасники експедиції

Тутанхамон – «хлопчик-цар» – був фараоном, який керував стародавнім Єгиптом наприкінці 18-ї династії Нового царства. Зійшовши на престол у віці восьми чи дев’яти років під керівництвом можливого наступника та ймовірного родича Ейя, він правив десять років, перш ніж помер у 1324 році до нашої ери. Генетичні дослідження муміфікованого трупа Тутанхамона показали, що Хлопчик-король, ймовірно, був надзвичайно кволим, страждав від кількох штамів малярії та хвороб кісток – ймовірно, в результаті інбридингу, коли було встановлено, що його батьки були братом та сестрою. Після передчасної смерті молодий фараон був похований у Долині Царів і відправлений у потойбічне життя у супроводі понад 5000 похоронних предметів, включаючи статуї, зброю, колісниці та, звичайно ж, його посмертну маску, інкрустовану золотом та коштовними каменями.





Відкриття гробниці Тутанхамона та її багатого вмісту наприкінці 1922 року археологами під керівництвом британського єгиптолога Говарда Картера надихнуло так звану «Тутманію», яка проявилася у формі безумства у ЗМІ та захоплення на Заході дизайном, натхненним Єгиптом.

Цей інтерес лише посилився наступною смертю низки осіб, які брали участь у відкритті гробниці або відвідали її невдовзі після цього, починаючи з Джорджа Герберта, 5-го графа Карнарвона, який фінансував розкопки.

Лорд Карнарвон помер приблизно через чотири місяці з моменту відкриття гробниці після того, як під час гоління випадково порізав слід від укусу комара, викликавши інфекцію, яка призвела до зараження крові і, зрештою, до пневмонії.

Письменник і спіритуаліст сер Артур Конан Дойл, який прославився Шерлоком Холмсом, підживлював чутки про прокляття в засобах масової інформації, припустивши, що смерть лорда Карнарвона була викликана «елементалами», створеними жерцями Тутанхамона для охорони королівської гробниці.

А через рік єгиптолог Х’ю Евелін-Уайт, який також був присутній на відкритті, наклав на себе руки, залишивши записку: «Я піддався прокляттю».

Попри те, що тільки вісім з 58 осіб, які були присутні при відкритті гробниці та саркофага Тутанхамона, померли протягом наступних 12 років, чутки про «Прокляття фараона» та жертви, які воно нібито забрало, все ще зберігалися.

Пан Картер, наприклад, який помер лише через 16 років після відкриття гробниці Тутанхамона, відкинув ідею прокльонів, назвавши їх «дурницею», і додав, що «почуття єгиптолога не пов’язане зі страхом», і що він та його однолітки були «повністю проти дурних забобонів».

Палеоантрополог Елла Аль-Шамахі у новому документальному фільмі має намір з’ясувати правду, що стоїть за легендою про прокляття фараона та сенсацією, яка оточувала його протягом десятиліть.

За словами пані Аль-Шамахі, популярність «Прокляття фараона» походить від статті репортера та колишнього єгиптолога Артура Вейгалла.

Журналіст, як повідомляється, був роздратований тим, що його конкуренту в Times були надані ексклюзивні права на відкриття Тутанхамона паном Картером і лордом Карнарвоном, яких він, бувши колегою-археологом, вважав аматорами, що змусило його шукати нові точки зору на цю історію.

Вважається, що пан Картер та його команда спочатку обмежили доступ до цієї історії частково для того, щоб запобігти нападу з боку представників преси, але також через гроші, які вони могли б отримати в результаті.

Аналогічна хвиля смертей настала з відкриттям гробниці короля Казимира IV у Польщі. Проте, різні смерті, пов’язані з експедицією, мають раціональні пояснення. За словами пані Аль-Шамахі, деякі зі смертей, у тому числі лорда Карнавана та містера Гулда, можуть бути пов’язані із зараженням грибком виду Aspergillus flavus.

Вона пояснила: «Цей грибок усюди, але він може бути смертельним для людей з ослабленим імунітетом чи просто вразливих людей». Є також припущення, що цей грибок, виявлений у запечатаних гробницях, є більш летючим.

Згідно з дослідженням, опублікованим в британському медичному журналі The Lancet, аналогічна хвиля смертей була після відкриття гробниці короля Польщі Казимира IV у Вавельському соборі в 1970 році.

Протягом кількох тижнів після відкриття раніше запечатаної гробниці десять із дванадцяти експертів, що брали участь, померли, причому в гробниці були виявлені різні грибки, у тому числі A. flavus. A. flavus також був виявлений на інших королівських муміях, виявлених у Єгипті, у тому числі на мумії царя Рамзеса II, яка була проаналізована на грибки у Парижі у 1976 році.

Аль-Шамахі резюмувала: «Чи був флавус причиною смерті Картера та інших, майже неможливо довести 100 років по тому. Але є достатньо побоювань щодо цього та мікробів загалом у гробницях, що сьогодні єгипетські робітники – ті, хто перебуває на передньому краї розкопок – змінили свої протоколи безпеки. Тої хвилини, коли вони бачать мумію, вони звільняють гробницю і дозволяють цьому місцю «дихати».