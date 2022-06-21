Ремонт та заміна розбитого скла екрану в телефонах Samsung M21 M31 M51

Лінійка телефонів Samsung M21 M31 M51 з’явилася на ринку в 2021 році і стала дуже популярною завдяки хорошим технічним параметрам, безлічі корисних функцій та доступній ціні. Ці моделі не завдають серйозних проблем власнику, однак деякі складності все ж таки можуть виникнути, наприклад, через падіння або інше механічне пошкодження телефону. Ці проблеми цілком реально вирішити, звернувшись до професіоналів щодо ремонту.





Чому краще довірити заміну скла Samsung M21 M31 M51 професіоналам?

Найчастіше користувачам потрібна заміна скла в телефонах Samsung m21 m31 m51 . Теоретично можна спробувати купити запчастину та замінити її самостійно, але в цьому випадку виникає безліч складнощів. Процес не такий простий, як здається на перший погляд, і звернення до майстерні має одразу кілька переваг:

Встановлення якісного скла (з точною геометрією та хімічним загартуванням) – це важливий момент, від якого залежить і довговічність телефону, і якість його роботи;

Відсутність видимих ​​слідів ремонту – з пристрою не повинно бути видно, що в ньому міняли скло;

Ретельний контроль пошкоджень – після огляду під мікроскопом та виявлення всіх дефектів майстер вирішує, чи потрібна заміна дисплея Samsung A52 або можна поставити тільки нове скло (перший варіант є актуальним при пошкодженні основної матриці);

Перевірка цілісності та геометрії рамки – якщо вона зігнута, встановлення нового скла неможливе до усунення цієї несправності.

Для заміни скла необхідне спеціальне обладнання.



Заміна скла Samsung M21 M31 M51 виконується швидко і коштує відносно недорого. Як правило, заміна скла займає близько 5-6 годин. Але точний час, як і вартість послуги визначається характером і ступенем пошкоджень, складністю виконуваних робіт.

Якщо Вам потрібен біль швидкий ремонт тоді вам допоможе заміна дисплейного модулю в сборі.



Заміна тачскріна або дисплейного модуля у телефонах Самсунг М21 М31 М51?

У деяких ситуаціях потрібна заміна тільки екрана Samsung m21 m31 m51.

Коли відбулося падіння з невеликої висоти, з’явилися невеликі подряпини, тріщини розійшлися павутинкою або сколи перешкоджають використанню апарату, проблема зазвичай вирішується за допомогою заміни скла.

За більш складних поломок, коли матриця екрану пошкоджена доведеться замінити дисплей Samsung M21 M31 M51 в сборі.

Перед виконанням таких робіт варто розібратися, у чому полягає різниця у ремонті. Під екраном смартфона розуміють частину гаджета, де відображається візуальна інформація. Дисплей необхідний для керування пристроєм, а складається з трьох основних частин.

Перше – це матриця. Цей компонент відповідає за створення зображення та виконує роль екрана.

Друга частина – це плівка із сенсорними властивостями, тобто. Тачскрін. У Samsung M215 M315 M515, як і в інших смартфонах, для сенсора характерна підвищена чутливість, тому пристрій відразу реагує на дотик людини.

Третя частина – це скло. Воно служить покриттям для матриці, захищаючи її від небажаних впливів ззовні, а також передаючи сигнали, отримані під час торкання користувача. Компоненти екрану часто виходять з ладу при зовнішньому тиску на корпус телефону або ударах. Скло разом із тачскрином та матрицею називається дисплейним модулем.

Коли потрібна заміна екрана Samsung M31 M21 M51?

Заміна екрана Samsung M21 M31 M51 обходиться дорожче за скло. Необхідність у такому ремонті виникає:

У разі відсутності зображення на телефоні;

У разі появи горизонтальних або вертикальних смуг, білих або кольорових;

При появі чорних плям на дисплеї;

При суттєвій втраті якості зображення;

Після влучення води всередину пристрою;

У разі пошкодження світлодіодів усередині екрана.

Достовірно визначити необхідний вид ремонту може тільки професійний майстер після діагностики апарату. Навіть якщо йдеться лише про заміну скла, для відновлення працездатності пристрою потрібне спеціальне обладнання та інструмент для ремонту дисплейних модулів, якісні витратні матеріали та певні знання про влаштування техніки.

Які бувають версії дисплея Samsung M51 M31 M21?

Потрібно врахувати, що для різних кольорів корпусу застосовуються різні дисплейні модулі. Так як в оригінальному постачанні екрани поставляються разом з рамкою корпусу.

Можливі варіанти дисплеїв:

Дисплей (LCD) Samsung GH82-22509A M21 Galaxy M215 із сенсором сервісний + рамка для всіх кольорів один екран (чорний зелений синій)

Дисплей (LCD) Samsung GH82-22405A M31 Galaxy M315 із сенсором сервісний + рамка для всіх кольорів одна версія (червоний, чорний, синій)

Дисплей (LCD) Samsung GH82-23568A M51 Galaxy M515 із сенсором сервісний + рамка для всіх кольорів чорний білий

Чи варто міняти розбите скло для Самсунг М31 М21 М51?

Орієнтовна вартість заміни скла окремо для Samsung M21 M31 M51 близько 1000 -1200 грн. Заміна оригінального екрану обійдеться у 3-4 рази дорожче.

Причина, по якій потрібно замінити дисплей Samsung m21, цілком очевидна: з пошкодженим модулем пристроєм просто неможливо користуватися. Але навіть якщо розбите тільки скло, необхідна своєчасна заміна. В іншому випадку:

Пошкоджені частини тачскрину створюють зайвий тиск на дисплей, посилюється навантаження на плату, шлейф та інші важливі компоненти пристрою, що може призвести до значно серйознішої несправності та дорогого ремонту;

Через мікроскопічні уламки скло з часом перестає реагувати на дотики користувача;

Відсутність цілісності скла призводить до потрапляння всередину вологи та розвитку корозії;

Всередину проникає повітря, яке провокує окислення роз’ємів, плати, контактів та інших елементів, тому телефон поступово виходить з ладу.

Якщо у пристрої розбите скло, може постраждати навіть батарея Samsung M31. Якщо не відремонтувати телефон відразу після його поломки, згодом доведеться заплатити за відновлення значно більше, а іноді купити новий телефон.

У разі будь-яких проблем із телефоном Samsung M51 Вам допоможуть фахівці сервісного центру.



https://www.masterfon.kiev.ua/samsung-m215-galaxy-m21.html

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