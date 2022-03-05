Ремонт електрокара після ДТП коштує в середньому на 30% дорожче, ніж відновлення автомобіля з традиційним двигуном внутрішнього згоряння. Ще вищі витрати у власників транспортних засобів із гібридними двигунами. Вартість їх ремонту буде на 50% більшою. Розберемося, чому ремонт електромобіля коштує так дорого.





На вартість ремонту електромобілів впливають багато факторів. Розглянемо основні їх.

На ремонт електрокара йде в середньому в два рази більше часу, ніж відновлення автомобіля, що працює на газі або бензині. Пояснюється це тим, що «електрички» – більш високотехнологічні транспортні засоби, ніж машини з ДВЗ. Навіть робота електромотора та акумулятора в них контролюється комп’ютером. Недостатньо просто замінити запчастину, що вийшла з ладу, потрібно розбиратися ще й з програмним забезпеченням. Так, при заміні ВББ доводиться перепрошивати блок управління, інакше комп’ютер авто не дізнається батарейний комплект. До кваліфікації майстра пред’являються підвищені вимоги, що позначається і на вартості робіт. Так, він повинен розбиратися не тільки в механіці та електриці, а й у програмному забезпеченні електромобілів. А ще у майстра має бути відповідний допуск з електробезпеки та навички роботи з діагностичним обладнанням та ПЗ. На відміну від традиційних транспортних засобів, де акумулятор змінюється протягом лічених хвилин, ремонт та заміна тягової батареї в електрокарі – складний, тривалий та дорогий процес. Так, за нормативами Nissan, заміна ВББ на моделях Leaf проводиться тільки в офіційних сервісних центрах та за час не менше 3 годин. Крім того, ряд виробників змінює акумулятор навіть у тому випадку, якщо просто спрацювала подушка безпеки. Пояснюється це можливістю появи прихованих ушкоджень. Повернемося до вітчизняних реалій. Більшість «електричок», що курсують українськими дорогами, не сертифіковано в Україні, а значить, в Україні немає і сервісних центрів з ремонту відповідних електрокарів. Значній частині автолюбителів доводиться, окрім ремонту, оплачувати перевезення свого транспортного засобу до офіційного СЦ у Європі та назад. Запчастини для електрокарів знайти набагато складніше, аніж деталі для традиційних автомобілів. Зниженню вартості ремонту це не сприяє. Крім тягового акумулятора ще одне слабке місце електрокара – проводка. Чи буде вона пошкоджена при ДТП або її погризуть щури, заміна коштуватиме кілька тисяч доларів. Електромобіль – відносно новий гаджет. Далеко не кожне СТО та не будь-який автомеханік візьметься за діагностику та усунення несправностей «електрички». Фахівцям нема чого знижувати ціну на ремонт через відсутність конкуренції.

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