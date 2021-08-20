Чому не на всіх землеподібних планетах може існувати життя?

Перша екзопланета була виявлена ​​швейцарськими астрономами ще в 1995 році. З тих пір кількість виявлених екзопланет стрімко зростає і зараз їх кількість перевищує шість тисяч, але ж ми можемо їх знаходити тільки в околицях Сонячної системи. У всій нашій галактиці, за різними оцінками, налічується від ста мільярдів до трильйона зірок, а видимий Всесвіт містить більше двохсот мільярдів галактик, багато з яких істотно більші за нашу. Тому екзопланет у Всесвіті може існувати величезна кількість і багато хто з них подібні за розміром і хімічним складом Землі, але далеко не на всіх землеподобних планетах може існувати життя. Чому це так? Давайте розберемося разом.





Як нам відомо, для розвитку та існування життя необхідні хоча б дві умови: перше – хімічні сполуки, які були б матеріальною основою життя, друге – джерело енергії, яке могло би її постійно підтримувати. Ну і, звичайно, живі організми повинні бути пристосовані до існування в оточуючих їх умовах. На нашій планеті це океан з води і атмосфера, яка містить в собі кисень і азот, а також температура, при якій вода залишається рідкою на більшій частині планети і при якій не розпадаються органічні сполуки. Якщо основні умови існування будуть сильно відрізнятися від земних, то саме життя не буде схоже на земне. Питання вуглецевого шовінізму це тема для окремої статті, яку ми постараємося написати найближчим часом.

Щоб на землеподібній планеті могло розвиватися життя, необхідно також збіг деяких астрофізичних обставин. Перш за все, зірка, навколо якої обертається планета, повинна бути подібна Сонцю, тобто бути стійкою в зміні своїх розмірів і температури, а також володіти помірним випромінюванням. Біля материнської зірки екзопланети не повинно бути змінних або наднових зірок, спалахи яких породжують випромінювання, яке може вбити живі організми. Орбіта планети, на якій може існувати життя, повинна мати малий ексцентриситет, тобто вона повинна бути близька до кругової. Тільки за цих умов планета буде рівномірно отримувати від материнської зірки світло і тепло. Інакше занадто великі перепади температури вб’ють життя на планеті.



Також землеподібна планета повинна знаходитися не дуже далеко від зірки і водночас не надто близько до неї, тобто в зоні придатній для життя, де температура сприяє існуванню рідкої води. Також зоряна система не повинна складатися з двох або більше зірок, оскільки в такій системі планети можуть рухатися по дуже складних, постійно мінливих, криволінійних орбітах через що вони час від часу можуть перегріватися або переохолоджуватися. Період обертання планети навколо своєї осі, повинен забезпечувати таку зміну дня і ночі на ній, при якій поверхня планети не буде надмірно нагріватися вдень і охолоджуватися вночі.

Так, якщо планета повернута до зірки завжди однією стороною, то одна її половина виявиться замерзлою, а друга випаленою, а в тонкому прошарку між цими половинами будуть бушувати постійні бурі, які не дадуть життю розвинутися.

Маса екзопланет не повинна бути занадто великою або занадто малою. Планети з масою Місяця чи Меркурія не зможуть утримати атмосферу і води в рідкому стані на них бути не може. А планета з надмірною масою, навпаки, буде оточена величезною газовою оболонкою, яка не дасть доступу до поверхні ні світлу ні теплу від материнської зірки.

Високорозвинена життя можливе тільки на землеподібних планетах, що обертаються навколо досить старих зірок, вік яких може досягати кілька мільярдів років. Адже для того, щоб в процесі еволюції життя розвинулося до складних організмів необхідно багато часу, на Землі на це пішло майже 4 млрд. років. Залежно від сили тяжіння даної планети, специфічної атмосфери та інших умов, ці розумні істоти можуть мати зовсім інший вигляд і сприймати зовнішній світ зовсім по-іншому.

В даний час нам невідомі планети, крім нашої, де існує розумне або хоч якесь життя. Але пошуки тривають. Астрономи з NASA підрахували, що тільки в нашій галактиці є як мінімум 8,8 мільярда зірок з планетами розміром з Землю, що обертаються навколо своєї зірки в зоні придатній для життя.