Чому не на всіх землеподібних планетах може існувати життя?
Перша екзопланета була виявлена швейцарськими астрономами ще в 1995 році. З тих пір кількість виявлених екзопланет стрімко зростає і зараз їх кількість перевищує шість тисяч, але ж ми можемо їх знаходити тільки в околицях Сонячної системи. У всій нашій галактиці, за різними оцінками, налічується від ста мільярдів до трильйона зірок, а видимий Всесвіт містить більше двохсот мільярдів галактик, багато з яких істотно більші за нашу. Тому екзопланет у Всесвіті може існувати величезна кількість і багато хто з них подібні за розміром і хімічним складом Землі, але далеко не на всіх землеподобних планетах може існувати життя. Чому це так? Давайте розберемося разом.
Як нам відомо, для розвитку та існування життя необхідні хоча б дві умови: перше – хімічні сполуки, які були б матеріальною основою життя, друге – джерело енергії, яке могло би її постійно підтримувати. Ну і, звичайно, живі організми повинні бути пристосовані до існування в оточуючих їх умовах. На нашій планеті це океан з води і атмосфера, яка містить в собі кисень і азот, а також температура, при якій вода залишається рідкою на більшій частині планети і при якій не розпадаються органічні сполуки. Якщо основні умови існування будуть сильно відрізнятися від земних, то саме життя не буде схоже на земне. Питання вуглецевого шовінізму це тема для окремої статті, яку ми постараємося написати найближчим часом.
Також землеподібна планета повинна знаходитися не дуже далеко від зірки і водночас не надто близько до неї, тобто в зоні придатній для життя, де температура сприяє існуванню рідкої води. Також зоряна система не повинна складатися з двох або більше зірок, оскільки в такій системі планети можуть рухатися по дуже складних, постійно мінливих, криволінійних орбітах через що вони час від часу можуть перегріватися або переохолоджуватися. Період обертання планети навколо своєї осі, повинен забезпечувати таку зміну дня і ночі на ній, при якій поверхня планети не буде надмірно нагріватися вдень і охолоджуватися вночі.
Так, якщо планета повернута до зірки завжди однією стороною, то одна її половина виявиться замерзлою, а друга випаленою, а в тонкому прошарку між цими половинами будуть бушувати постійні бурі, які не дадуть життю розвинутися.
Маса екзопланет не повинна бути занадто великою або занадто малою. Планети з масою Місяця чи Меркурія не зможуть утримати атмосферу і води в рідкому стані на них бути не може. А планета з надмірною масою, навпаки, буде оточена величезною газовою оболонкою, яка не дасть доступу до поверхні ні світлу ні теплу від материнської зірки.
В даний час нам невідомі планети, крім нашої, де існує розумне або хоч якесь життя. Але пошуки тривають. Астрономи з NASA підрахували, що тільки в нашій галактиці є як мінімум 8,8 мільярда зірок з планетами розміром з Землю, що обертаються навколо своєї зірки в зоні придатній для життя.
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