Названо основні ознаки того, що ваш ноутбук скоро вийде з ладу

Літо поступово добігає кінця, а це означає, що зовсім скоро відновиться навчальний процес у школах і університетах. Учні, студенти, а також викладачі вже щосили готуються – особливо з огляду на те, що багато переступлять поріг навчального закладу вперше!





Сучасні реалії такі, що дистанційне навчання може знову нагрянути в будь-який момент, тому наявність функціонуючого ноутбука – необхідність. Крім того, в школі / університеті багато хто і без того вважає за краще працювати зі своїм власним пристроєм (на дворі 2021 рік, як ніяк!).

На жаль, кожен ноутбук має обмежений термін служби. І в багатьох випадках комп’ютер відмовляється працювати в найбільш невідповідний момент! Наприклад, в середині навчального року або перед здачею важливої ​​роботи.

Але не хвилюйтеся, оскільки є шанс запобігти або відтермінувати повний вихід ноутбука з ладу. Ми зібрали п’ять ознак того, що комп’ютер зовсім скоро вийде з ладу.

МІЙ НОУТБУК ЛЕДВЕ ДИХАЄ?

Ноутбуки дуже рідко перестають працювати без будь-яких причин (тільки якщо ви не упустите його з вершини хмарочоса або бува не проллєте воду). Ми зібрали список з п’яти попереджувальних знаків, які вже точно не варто ігнорувати.

НОУТБУК ПРАЦЮЄ НАБАГАТО ПОВІЛЬНІШЕ

Комп’ютери починають працювати повільніше з багатьох причин. Наприклад, якщо ви не завантажили останню версію програмного забезпечення, або ж у разі, якщо переповнений жорсткий диск.

Але іноді це відбувається через те, що термін служби пристрою просто-напросто добігає кінця.

Якщо ви підозрюєте, що причина саме в цьому, то трохи нижче ми розповімо, як можна вирішити дану проблему, поки не стало надто пізно.

НОУТБУК НЕ ТРИМАЄ ЗАРЯД, ЯК РАНІШЕ

Час автономної роботи будь-якого гаджета з часом зменшується. Це природний, але все ж дратівливий процес.

Ви не відразу помітите різницю. Навпаки, спад є більш-менш поступовим. Саме тому рекомендуємо постійно стежити за часом автономної роботи ноутбука і частотою його зарядки.

НОУТБУК ПОСТІЙНО ГАЛЬМУЄ І ЗАВИСАЄ

Комп’ютер може зависати з кількох причин. В одних випадках це відбувається через те, що використовуваний додаток не відповідає, а в інших зависання може говорити про наявність в ноутбуці шкідливого ПЗ.

Але відповідь може бути набагато простішою: ноутбук вже готується «піти на відпочинок».

Якщо ви помітили, що девайс почав зависати набагато частіше, ніж раніше, перевірте його на наявність вірусів / шкідливого ПЗ.

Досить часто вирішити цю проблему не вдається, і в такому випадку потрібно задуматися про покупку нової моделі.

НОУТБУК ПОСТІЙНО ВИМИКАЄТЬСЯ

Уявіть собі: ви практично перестали виконувати дуже важливу PowerPoint презентацію (дедлайн – вночі), і прямо перед останнім слайдом комп’ютер вимкнеться без будь-якого попередження!

Раптове вимикання може статися з різних причин, в тому числі якщо всередині пристрою накопичилося занадто багато пилу. Це призводить до перегріву ноутбука, через що він автоматично вимикається.

Якщо ваш комп’ютер регулярно вимикається без будь-яких підстав, спробуйте гарненько його почистити.

ВИ НЕ МОЖЕТЕ ОНОВИТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ОСТАННЬОЇ ВЕРСІЇ

Тут є невелика каверза. Якщо ви не можете оновитися до останньої версії програмного забезпечення, то з початку не помітите жодних змін в продуктивності комп’ютера.

Однак з часом ноутбук почне гальмувати, а деякі функції і зовсім перестануть працювати.

Відсутність оновлення операційної системи також може вплинути на безпеку пристрою, що неодмінно викличе ще більше проблем в майбутньому.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НОУТБУК ВЖЕ НА МЕЖІ?

Отже, що ж можна зробити, щоб врятувати свій улюблений ноутбук і продовжити термін його служби?

Ми вже розповіли про потенційні проблеми, але тепер настав час розібратися в тому, як їх вирішити.

Ось чотири речі, які варто зробити, якщо ви вважаєте, що ймовірність виходу з ладу ноутбука висока.

ВИДАЛИТИ НЕПОТРІБНІ ФАЙЛИ / ПРОГРАМИ

Якщо ви відчуваєте проблеми з продуктивністю свого ноутбука, то в першу чергу потрібно видалити всі непотрібні файли з пристрою. Перегляньте диск і видаліть або зробіть резервну копію будь-яких додатків і файлів, які ви не використовуєте.

Після очищення перезавантажте ноутбук і перевірте, чи щось змінилося.

ДІАГНОСТИКА

Так, користувач може самостійно діагностувати проблему з ноутбуком, однак не завжди точно. Тому звернутися до експерта – розумна ідея.

Віднесіть свій ноутбук в місцеву ремонтну майстерню і попросіть кого-небудь перевірити девайс. Навіть якщо вони не зможуть виправити проблему, ви будете знати, що робити далі.

ПЕРЕВІРТЕ ГАРАНТІЮ

Практично кожен новий ноутбук поставляється з гарантією (зазвичай дається на рік). Деякі продавці надають гарантію навіть на вживані пристрої.

Однак справний ноутбук ні за яких обставин не повинен вийти з ладу протягом першого року використання! Однак іноді це все ж таки трапляється.

Навіть якщо комп’ютер цілком справний незважаючи на виниклу проблему, гарантія все одно допоможе заощадити багато грошей на майбутнє.

Якщо гарантійний термін все ж закінчився, перевірте, чи є у продавця знижка на ремонт – іноді вони пропонують таку можливість для своїх клієнтів.

ПРИГОТУЙТЕСЯ ДО ПОКУПКИ НОВОГО НОУТБУКА

Якщо всі перераховані вище методи так і не допомогли, у нас для вас погані новини: кінець близький. Таким чином, потрібно поступово готуватися до придбання нового ноутбука. Тут ми рекомендуємо почати відкладати гроші, як тільки ви помітите неполадки на своєму пристрої.

ПІДСУМКИ

При підготовці до нового навчального року важливо перевірити своє «залізо» і переконатися, що все в порядку. Це допоможе не тільки діагностувати проблему заздалегідь, але і підштовхнути на економію грошей для покупки нового пристрою (в разі, якщо старий ноутбук повністю вийде з ладу).