Крихітне оновлення позбавляє мобільного зв’язку мільйони iPhone по цілому світу

Свіжа прошивка для iPhone виводить з ладу модем мобільного зв’язку. Користувачі ризикують залишитися без голосових викликів і мобільного інтернету, якщо встановлять прошивку iOS 14.7.1. У Apple поки немає патча, що усуває цей дефект.





Як перетворити дорогий iPhone в звичайний iPod Touch

Власники смартфонів Apple iPhone стали скаржитися на неможливість здійснювати голосові виклики і виходити в інтернет через мережі своїх операторів, пише профільний портал 9to5Mac. Мобільники стали втрачати підключення до мережі, і які б маніпуляції з ними не проводили їх власники, сигнал не з’являвся.

Всьому виною виявилося невелике оновлення для iOS 14.7, яке Apple випустила, щоб виправити іншу, менш серйозну проблему.

За підсумками 2020 року в світі налічувалося близько 1 млрд смартфонів iPhone (статистика Apple). Згідно StatCounter, прошивка iOS 14.7 і новіше в липні 2021 року була встановлена ​​на 1,84% з них. Іншими словами, десятки мільйонів iPhone по всьому світу ризикують перетворитися в плеєри iPod Touch.

Корінь зла криється в прошивці iOS 14.7.1, поширення якої почалося в кінці липня 2021 року. Вона виправляє неможливість розблокування годинників Apple Watch за допомогою iPhone.

Такий напис, як з’ясувалося може бути наслідком не тільки низького рівня сигналу, а й поганої прошивки.

Після встановлення цього апдейта користувачі почали помічати, що їх смартфони перестали «бачити» мережу операторів. «Після оновлення iPhone 11 до iOS 14.7.1 на ньому пропав сигнал мережі. Смартфон не може підключитися до оператора. У верхній частині екрану не вказується назва мережі», – написав один з користувачів.

Проблема торкнулася не тільки відносно свіжого iPhone 11 (цю лінійку Apple випустила восени 2019 р.). В аналогічній ситуації опинилися також власники iPhone 8, iPhone 7 і навіть iPhone 6s шестирічної давності. В цілому, iOS 14 і всі її модифікації можна встановити на 19 моделей iPhone – з iPhone 6s і по iPhone 12 Pro Max.

Нічого не допомагає

Користувачі, що зіткнулися з відсутністю сигналу мережі після встановлення iOS 14.7.1 на свої iPhone перепробували всі доступні їм способи вирішення цієї проблеми. Вони вимикали і перезавантажували свої смартфони, скидали налаштування мережі і т. д.

«Мій телефон перестав бути саме телефоном. Чудово», – написав власник iPhone 6s, що проробив всі ці маніпуляції, але так і не зумів «оживити» модем на своєму смартфоні.

На момент публікації матеріалу Apple ніяк не реагувала на невдоволення людей якістю прошивки iOS 14.7.1 і тим, що вона перетворює їх смартфони в звичайні плеєри. Тим часом, на сторінці компанії є інструкція, що дозволяє користувачам самостійно вирішувати проблему відсутності сигналу мережі.

У списку мереж не відображається жоден оператор зв’язку

Ця інструкція містить тільки банальні поради – витягнути SIM-карту і вставити її назад, оновити прошивку, перезавантажити апарат, зв’язатися з оператором зв’язку. Користувачі, які поскаржилися на збій стверджують, що виконали всі пункти, але не отримали належного результату.

У Apple немає рішення

На 20 серпня 2021 року версія 14.7.1 була найактуальнішою для iOS. Вона вийшла 26 липня 2021 року, тобто близько трьох тижнів тому, проте про проблеми зі зв’язком, що викликаються нею, стало відомо тільки кілька днів назад.

В результаті у Apple поки немає готового рішення, здатного полагодити численні iPhone. Щоб не опинитися без зв’язку, варто відмовитися від встановлення iOS 14.7.1 і користуватися старішою і більш стабільною версією прошивки.

Якщо система все ж встигла оновитися до цієї небезпечної версії, то єдиний вихід – це апдейт до бета-версії iOS 15. Apple випустила шосту публічну бету 17 серпня 2021 р і користувачі, які встановили її поки не скаржилися на втрату сигналу мобільних мереж.

Як пише 9to5Mac, в даний час Apple працює над прошивкою 14.8. Терміни її випуску компанія не називає. Не виключено, що до неї Apple зробить iOS 14.7.2, яка вирішить проблему зі зв’язком. Втім, завжди залишається ризик, що цей апдейт поламає іншу не менш важливу функцію смартфона, наприклад, Wi-Fi.

Дотримуючись традиції

Апдейт 14.7.1 – далеко не єдиний, встановлення якого позбавляє користувачів мобільного зв’язку. За останні три роки Apple неодноразово випускала подібні оновлення, і 14.7.1 – ще не найгірше з них.

Найгіршою в цьому плані слід вважати iOS 13.3, яку Apple випустила в грудні 2019 року. Ця прошивка почала своє розповсюдження по світу одночасно з коронавірусом COVID-19, і якщо він позбавляв людей свободи (самоізоляція), то iOS 13.3 залишала їх взагалі без будь-якого зв’язку із зовнішнім світом. При цьому 13.3, на відміну від 14.7.1, була великим патчем, а не дрібною латкою.

Встановлення даної прошивки на iPhone приводила до виходу з ладу модему мобільного зв’язку, а також Bluetooth і Wi-Fi. Не можна було ні зателефонувати, ні відправити повідомлення, ні навіть послухати музику через бездротові навушники. Apple випустила наступне оновлення iOS з індексом 13.3.1 лише через півтора місяці, в самому кінці січня 2020 р. На той час проблема з iOS 13.3 встигла стати масовою.

Проблеми зі зв’язком були і на більш ранніх версіях прошивки. Ще в грудні 2018 р. смартфони Apple по всьому світу почали втрачати сигнал мережі. Винним у цій ситуації виявилося невелике оновлення iOS 12.1.2, призначене для усунення дрібних недоліків попереднього релізу.

За іронією долі, прошивка iOS 12.1.2 повинна була усунути аналогічні проблеми з iPhone в Туреччині, але в підсумку на неможливість здійснення дзвінків стали скаржитися користувачі з усіх куточків світу. До того ж, якщо в Туреччині зв’язок збоїв тільки на моделях лінійки 2018 року то після виходу 12.1.2 скарги стали надходити і від власників старіших версій iPhone.

Примітно, що апдейт iOS 12.1.1, який вийшов на два тижні раніше 12.1.2, в ряді випадків теж позбавляв користувачів можливості підключення до мобільних мереж, хоча і тільки до 4G. В результаті користувачам доводилося виходити в інтернет через повільні мережі 3G, GSM або ж через Wi-Fi.