Підключення не захищене: чи безпечно відвідувати такий сайт

“Підключення не захищене” – що важливо знати, якщо з’являється така помилка при відвідуванні сайту, а іконка замочка поруч з адресою перекреслена.





Такий сайт відвідувати можна, але є один нюанс — всі дані, які ви надсилатимете, можуть стати доступні третім особам, оскільки шифрування від вашого браузера до кінцевого сервера відсутнє. Простими словами такий трафік можна легко перехопити.

Не варто на такому сайті заповнювати форми з важливою та конфіденційною інформацією. Якщо вам потрібно щось сплатити на такому сайті банківською картою, то краще утриматися — платіжні реквізити можуть легко перехопити по дорозі.

Порада: завжди звертайте увагу на значок біля адресного рядка, особливо, якщо збираєтеся щось оплачувати в інтернеті.

Для прикладу, сайт GSMinfo повністю підтримує шифрування та захищає всі дані своїх відвідувачів.