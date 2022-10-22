Персоналізоване просторове аудіо: чому звук на iPhone завжди краще

Під час івенту WWDC в червні 2020 року Apple оголосили про запуск «просторового аудіо» — функції, яка повинна змінити прослуховування музики на пристроях компанії. Минуло два роки, і технологія 3D-аудіо набрала обертів у світі Apple.

З випуском iOS 16 виробник розширив можливості Spatial Audio, додав можливість персоналізувати прослуховування за допомогою камери TrueDepth. Розглянемо, як налаштувати нову функцію для більш приємного звучання в навушниках.

Принцип роботи Spatial Audio та в чому особливості технології

На презентації у вересні 2022 року старший інженер з прошивки AirPods, Мері-Енн Рау сказала, що персоналізоване просторове аудіо забезпечує захоплююче прослуховування завдяки точному розташуванню звуків у просторі.

Spatial Audio використовує сигнали 5.1, 7.1 і Dolby Atmos, застосовує спрямовані аудіофільтри та регулює частоти, які чує кожне вухо. Завдяки цьому джерело звучання можна було розмістити практично в будь-якому місці тривимірного простору. Буде здаватися, що звук знаходиться перед вами, з боків, ззаду та навіть зверху. Ідея полягає в тому, щоб відтворити аудіальний досвід як у кінотеатрі.

Просторове аудіо є унікальним, оскільки відстежує рух голови за допомогою акселерометрів та гіроскопів в навушниках. Це потрібно для точного позиціонування звуку. Ще одне доповнення — відстеження джерела звучання в просторі. Звук розташовується в залежності від положення екрана вашого iPhone 14 Pro. Це означає, що навіть якщо ви повернете голову, буде здаватися, що звучання надходить від гаджета.

Налаштувати «Персональний просторовий звук» на смартфоні

Налаштування персоналізованого просторового звуку просте та вимагає всього кілька кроків. Для роботи функції необхідно мати iPhone з камерою True Depth для зйомки вух та обличчя:

Підключіть навушники, запустіть «Налаштування» на iPhone. Знайдіть під банером Apple ID назву своїх навушників, тапніте на нього. У розділі «Просторове аудіо» виберіть пункт «Персоналізоване просторове аудіо». Натисніть «Персоналізувати просторове аудіо». Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Даны, які використовуються для створення профілю вашого обличчя та вух, повністю зберігаються на пристрої та не можуть бути оброблені компанією Apple. Передача даних шифрується через ваш обліковий запис iCloud.

Які навушники підтримують Spatial Audio

Майже всі бездротові навушники Apple підтримують фірмову технологію та його прослуховування. Список актуальних пристроїв компанії:

AirPods 3;

Airpods Pro;

AirPods Pro 2;

AirPods Max.

Ще в список можна додати навушники Beats Fit Pro. Налаштування та використання функції на сумісних навушниках Beats працює так само, як і на АірПодс. Єдиними бездротовими навушниками, які не підтримують Spatial Audio, є AirPods другого покоління.