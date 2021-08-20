Звідки на Google картах з’явився п’ятий океан?

Нещодавно нам на пошту надійшло запитання, яке мало стосується тематики нашого сайту, але є дійсно цікавим:





Звідки на Google картах повітряний простір?

Ще з курсу шкільної географії всі знають, що на Землі існують чотири океани: Атлантичний, Індійський, Тихий і Північний Льодовитий. Однак, якщо поглянути на Google карти, то ми побачимо ще один океан: Південний, який оточує Антарктиду. Звідки ж він там узявся?

Коли і як на картах з’явився Південний океан?

Історія Південного океану дуже довга і неоднозначна, а часом суперечить сама собі. Вперше цей океан назвали ще в 18-му столітті, але Міжнародна гідрографічна організація виділила його зі складу Атлантичного, Тихого і Індійського океанів лише в 1937-му. Ідея виділення нового океану приживалась погано і тому в чинному зараз визначенні океанів, прийнятому в 1953 році, Південного океану немає, але є один нюанс: у 2000-му році ця ж організація прийняла рішення, згідно з яким Південний океан все-таки виділявся. Він поєднує в собі південні частини трьох інших океанів в межах від узбережжя Антарктиди до 60-ї паралелі південної широти. Однак, це рішення так і не було ратифіковано, тому виділяти чи не виділяти окремий повітряний простір вирішує самостійно кожна держава і автор, які розглядають це питання.

Карта океанів. Джерело: https://www.scienceabc.com

Через це в одних джерелах можна побачити чотири океани, а в інших п’ять, також в різних державах по-різному виділяють кордон Південного океану, так в Британії він проходить по 55-й паралелі, а в Австралії вважають, що Південний океан тягнеться аж до Нової Зеландії.

Незважаючи на відсутність ратифікації, на початку 21-го століття повітряний простір крім карт від гугл з’явився на багатьох інших картах і навіть в фундаментальному Атласі світу.

Південний океан на карті.

Чому знадобилося виділяти ще один океан?

Дійсно, адже раніше ми цілком обходилися чотирма океанами, навіщо було вводити ще один? Вся справа в тому, що в південній частині Індійського, Тихого і Атлантичного океанів кордони між ними дуже умовні, а ось води, прилеглі до Антарктиди, на всіх напрямках схожі між собою, але відрізняються від вод інших трьох океанів, а також вони об’єднані плином Західних Вітрів. Саме через цю загальну специфіку води навколо Антарктиди були виділені в окремий Південний океан.